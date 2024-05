Así está hoy Mía, la hija de Marina Calabró que cumplió 15 años

Marina Calabró es una de las personalidades mediáticas más conocidas, al igual que su hermana Iliana, y aunque en las últimas semanas la relación entre ambas se mostró conflictiva y distante, todo parece indicar que han plantado la bandera blanca para poder hacer las paces y celebrar el cumpleaños de Mía con tranquilidad.

La reconciliación entre Iliana y Marina Calabró. Foto: Web.

Y de esta forma, Iliana abrió el baúl de los recuerdos y compartió una serie de fotografías de la cumpleañera, su ahijada Mía, en distintos años para celebrar el paso del tiempo y que vuelve a cumplir una vuelta al sol, alcanzando una de las edades más especiales: los 15 años.

El tierno posteo de Iliana Calabró. Foto: Instagram

Así, desde la descripción del posteo, Iliana escribió con dulzura: “Gracias Mia por llegar con tu luz a iluminar nuestra familia. Felices primeros quince y a seguir compartiendo momentos felices!!! Te amo sobrina y ahijada Mia, gracias”.

Iliana Calabró junto a su sobrina. Foto: Instagram

Qué respondió Marina Calabró al mensaje de su hermana por el cumpleaños de Mía

Conmovida por la ocasión y por el escrito, la periodista comentó la publicación de la mediática con un contundente mensaje que aclaraba cualquier rumor o cabo suelto que haya quedado de su reciente pelea.

Iliana Calabró junto a su hermana y su sobrina. Foto: Instagram

“Cuánta emoción!!! Gracias por el aguante que nos hacés en el día a día y por el amor y la alegría de nuestras charlas. No hay distancia. No hay enojos. No hay cuentas pendientes. Te adoro hermanita!”, redactó con gran amor.