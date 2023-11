El mal momento de salud que atraviesa Marina Calabró

Marina Calabró es una de las periodistas de espectáculos que viene siendo noticia en las últimas semanas, luego de que se conoció que la periodista se había separado de su pareja de 10 años, Martín Albrecht.

Lo cual generó polémica entre sus colegas Rodrigo Lussich y Ángel de Brito, después de que el conductor de “Socios del espectáculo” diera la primicia, causando el enojo de la periodista ya que no quería que se supiera la noticia, a lo que Ángel se sumó.

Esta vez fue el conductor de LAM, quien usó sus redes sociales para dar una nueva información sobre la periodista, pero en este caso se trata de su salud. “Marina Calabró con escarlatina. 24 a 36 horas de reposo #LAM”, escribió el periodista en X (antes Twitter).

Qué enfermedad tiene Marina Calabró

La noticia generó repercusiones en los fanáticos y colegas de la periodista, por lo que Marina salió a dar detalles sobre su salud y cómo se siente. “Sí, tengo escarlatina, pero lo primero que aclaro es que tengo yo sola”, sostuvo en referencia a la posibilidad de un brote en “Radio Mitre” donde trabaja.

Luego explicó cómo se encuentra de salud, tras recibir el diagnóstico. “Es una angina para dar una idea de los síntomas. Ahora estoy un poco brotada. Son tres días con antibióticos, no es nada. Le dan un dramatismo que no tiene. Si lo googleás, se ve que no lo tiene. Es una pavada, y quiero aclarar que lo tengo yo sola”, resaltó la periodista en diálogo con Revista Pronto.

Por lo que la hermana de Iliana Calabró se encuentra haciendo reposo en su casa mientras se cura de la enfermedad.

Qué dijo Marina Calabró sobre su separación

Luego de que se conociera la noticia de que se filtrara la información de su separación, la periodista habló “Estoy re triste, lloré todo el fin de semana. Uno tiene las cosas muy masticadas y digeridas, porque es una separación que lleva más de cinco meses, y que venía hablada desde mucho más. Pero cuando se hace público remueve un montón de cosas”.