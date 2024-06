Daniela Celis de Gran Hermano lució un corcet de transparencias muy ajustado: “Mujer y madre”

Daniela Celis enamora corazones a cada paso que da. Encandila en cada presentación pública que realiza. Sus fans alucinan con cada look. La morocha capta todas las miradas y jamás pasa desapercibida.

La combinación de estilos es su especialidad y no duda en ir al frente y crear outfits únicos. En cada video que comparte con sus fans, los likes invaden la publicación. Radiante y sexy deja sin palabras a todos sus seguidores desplegando sensualidad.

Daniela Celis lució un corcet de transparencias muy ajustado: "Mujer y madre" Foto: instagram

La influencer cosecha aplausos y suspiros. Su estilo audaz y avasallante la convierten en una de las ex participantes de la casa más famosa del país más queridas por el público.

La exhermanita compartió una serie de fotografías infartantes. Y las acompañó de una reflexión sobre el momento actual que vive: “Mujer y madre”. Los likes no tardaron en llegar y sus fans la felicitaron por su espectacular presente.

Daniela Celis lució un outfit impactante. Modeló con un corset con transparencias que causó furor entre sus seguidores. Siempre un paso adelante en el mundo de la moda no hay tendencia que se le escape y siempre va por más.

Complementó el look llevando el pelo atado. Utilizó un maquillaje bien marcado. Delineado negro para sus ojos resaltando su mirada y lápiz labial en color rojizo. La ex hermanita alucinó a todos con el increíble look.

Daniela Celis se llevó todas las miradas con un look impactante

La influencer fue por todo y encandiló a sus seguidores con un outfit infartante. La morocha desplegó todo su carisma. Sin lugar a dudas, sabe como no pasar desapercibida y conquistar corazones.

Daniela Celis modeló un corset con transparencias y muy ajustado. Ultra trendy. Sus fans alucinaron y los likes invadieron la publicación de la exhermanita.