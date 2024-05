Daniela Celis reveló el motivo detrás de su video llorando: “No quiero romantizar la maternidad”

La vida de Daniela Celis cambió para siempre cuando ingresó en Gran Hermano, desde ese entonces se enamoró de Thiago Medina, tuvieron un intenso romance en la casa y tras salir del reality. Luego se convirtieron en padres de las gemelas Aimé y Laia que tiene un poco más de tres meses de vida.

Su paso por el reality, le permitió a Daniela trabajar como modelo e influencer en las redes sociales, a través de su perfil de Instagram cuenta su día a días, en especial su etapa como madre de las gemelas. “Pestañela” relata los momentos lindos, las dudas y las crisis que atraviesa como madre primeriza y de dos bebas.

Desde antes de nacer, Aimé y Laia tienen una comunidad de seguidores que le demuestran su cariño y están al tanto de su crecimiento. Hace unos días, la ex Gran Hermano rompió en llanto y confesó la crisis que atraviesa como madre primeriza y los cambios que esto produce en su cuerpo.

“Soy humana, me veo diferente, me siento distinta, y es todo nuevo para mí al ser primeriza. Llorar en silencio para que nadie se entere, para que tus bebés no se despierten, esto es lo que hacen las mamás toda la vida. ¿Cuál es el momento en el que entras en crisis y te descargas? No tienen ese momento, no existe”, expresó Daniela Celis en un video llorando.

Daniela Celis junto a Thiago y sus bebas de tres meses Foto: Instagram

Daniela Celis habló de su video llorando y contó por qué decidió mostrar la otra “cara” de la maternidad

Daniela Celis habló en el programa de radio “Agárrate Catalina” y confesó el detrás de su publicación: “Me mostré llorando porque no quiero romantizar la maternidad, nos pasan muchas cosas que no sabemos porque no se hablan”.

Daniela Celis y Thiago Medina mostraron la carita de sus bebas Foto: instagram/gemelasmedina

Luego la famosa habló de los cambios que vivió en su cuerpo y que eso también sumó a que tuviera una crisis: “A veces lleva años volver al cuerpo después de ser mamá. Tengo que aprender a no compararme y recordarme que son dos también. Es un laburito del día a día. Entreno en casa y tengo algunos masajes de drenaje

Por último, Daniela habló de su vuelta al trabajo después de que sus hijas cumplieran los tres meses: “Estoy haciendo todo lo que puedo para cumplir el sueño de tener una casa para mis hijas con mucho trabajo y a la vez estar lo más posible con mis bebés”.