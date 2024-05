Daniela Celis en crisis: rompió en llanto y contó el duro momento que atraviesa como mamá de gemelas

Daniela Celis es una influencer y modelo argentina de 27 años, que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano 2024, donde mostró su talento para los medios de comunicación y su pasión por la moda. Desde entonces, es conocida como “pestañela”, debido a sus pestañas enormes.

Desde su salida de la casa, Daniela Celis no solo triunfó en las redes sociales, sino que también comenzó a trabajar para Telefe en sus canales de streaming, y además, muchas marcas quisieron trabajar con ella.

En febrero de 2024 la vida de Daniela Celis cambió, ya que nacieron sus gemelas, Laia y Aimé, que tuvo junto al exparticipante de Gran Hermano 2022-23, Thiago Medina. Ambos suelen mostrar en sus cuentas de Instagram el día a día de sus hijas y su proceso de aprendizaje como padres.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus gemelas

En esta oportunidad, Daniela Celis mostró que no todo es color de rosa, ya que es un ser humano y hay complicaciones al momento de ser mamá. A través de su Instagram con 2.4 millones de seguidores escribió: “Hace unos días estaba mal (no hay que preocuparse, son momentos). Me resultaba todo difícil y colapsé, por primera vez, siendo madre”.

“Me encontré con una situación fuera de mi zona de confort. No encontré mi espacio ni mi tiempo. Reflexiono y pienso: ‘Qué mucho hay detrás de ser madre’”, explicó Daniela, y finalizó: “Mi intención era ser sincera con ustedes y mostrarles lo bueno como lo malo, pero en ese momento no me animé. Hoy que estoy mejor, voy a compartirles un poquito de mi realidad y lo que pocos o nadie ve”, y a continuación mostró videos.

Daniela Celis se descargó en Instagram, tras una crisis como madre Foto: Instagram

Daniela Celis se sinceró con sus seguidores y rompió en llanto

Cabe aclarar que Daniela Celis comentó que se encuentra supercontenida por Thiago y su familia, pero señaló: “Soy humana, me veo diferente, me siento distinta, y es todo nuevo para mí al ser primeriza”. En los videos rompió en llanto y dijo: “Llorar en silencio para que nadie se entere, para que tus bebes no se despierten, esto es lo que hacen las mamás toda la vida. ¿Cuál es el momento en el que entras en crisis y te descargas? No tienen ese momento, no existe”.

“Esto también es real, es algo que una mamá hace toda la vida. No tenés ese minuto para descargarte”, explicó Daniela entre lágrimas.

Al final, Daniela mostró otro video en el que se está maquillado y dijo: “Nos maquillamos como si nada pasó, acá nadie se entera de nada, sé van a enterar cuando suba esto. La vida continua”.