A un mes de convertirse en madre de gemelas, Daniela Celis compartió un íntimo momento junto a sus hijas

Daniela Celis y Thiago Mendoza se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano y hoy son una de las parejas más queridas del ambiente. En enero pasado sellaron su amor al ser padres de las gemelas Aimé y Laia. En estos días viven sus primeros tiempos como familia y comparten sus experiencias en redes sociales.

Esta semana la influencer y ex participante de Gran Hermano compartió un tierno video con sus más de 2,4 millones de seguidores. En él una de sus gemelas aparece durmiendo en su pecho. Para acompañar la imagen, Celis escribió: “Mi momento favorito del día”, junto a un corazón.

Daniela Celis mandó al frente a Thiago Medina por un descuido mientras cuidaba a sus hijas. Foto: Instagram

El lunes 29 de enero nacieron las gemelas, que ya cuentan con perfil propio en Instagram. Aimé, a las 10.13am, fue la primera, pesó 2,5kgs y midió 46cm. Laia, la segunda, llegó dos minutos más tarde. Pesó 2,750kgs y midió 46,5cm.

La indignación de Daniela Celis y Thiago Medina por la falta de cambiadores de bebés en baños de hombres.

El enojo de Thiago Medina en su rol como papá

Hace algunas semanas, Thiago compartió en redes una preocupación que se extiende en muchos otros padres y por eso resultó viral. El ex Gran Hermano se quejó: “Vengo a hacer este video porque me molestó mucho que fui a cambiar a las bebas y no había cambiador de bebés en el baño de hombres, por qué no hay cambiador en el baño de hombres siendo que los dos somos papás como está la mamá también está el papá y si yo quiero ir a cambiarlas necesito un cambiador en el baño de hombres”.

Y agregó: “Me pasó que fui a cambiarlas y no tenía un cambiador en el baño de hombres. Me molestó mucho porque qué tenía que hacer, meterme en el baño de mujeres o qué tengo que hacer para cambiarlas”.

Daniela, sin dudarlo, lo apoyó: “El papá está indignado porque no hay cambiador en el baño de los hombres. Muy buen punto”. Luego compartió el posteo de su pareja y agregó: “¿Y la igualdad? ¿dónde está?”.