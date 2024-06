Las lujosas y románticas vacaciones de Thelma Fardín y Nico Riera en Brasil

Thelma Fardín es una actriz y activista argentina de 31 años, mientras que Nicolás Riera es un actor y cantante argentino de 39 años. Ambos tienen en común que comenzaron a dedicarse a la actuación desde niños en telenovelas juveniles y desde entonces, son celebridades del espectáculo argentino.

La tierna relación entre Thelma Fardín y Nico Riera

Thelma Fardín y Nicolás Riera confirmaron su relación en julio de 2023 y hace un mes se mudaron juntos, dando un gran paso en su relación. Llevan un año de noviazgo y muestran su felicidad a través de las redes sociales, sus momentos más felices, sus lujos, sus vacaciones y los tiernos momentos que viven a diario.

Nico Riera y Thelma Fardín disfrutaron de sus vacaciones Foto: Instagram

En esta oportunidad, Thelma y Nico realizaron unas vacaciones a Buzios, Brasil. Se hospedaron en un complejo de cabañas playeras, con una enorme piscina incluida, y comieron platos típicos del país y frutas originarias.

Las vacaciones de Thelma Fardín y Nico Riera en Brasil Foto: Instagram

Desde lugar tenían vista a la playa, teniendo en cuenta que se encontraban a pocos metros del mar e iban caminando. En la playa disfrutaron del calor, escapándose del frío de Buenos Aires, y reposaron en unas sillas, mietrnas tomaban unos tragos típicos de Brasil.

“Pasamos unos días maravillosos sintiéndonos en casa. Nos trataron como reyes, nos mimaron con desayunos espectaculares todos los días, y también me dejaron usarles la cocina para hacerle huevos benedictinos al cumpleañero. Gracias por recibirnos así, volveremos siempre”, escribió Thelma en su cuenta de Instagram.

Las vacaciones de Thelma Fardín y Nico Riera en Brasil Foto: Instagram

La tierna dedicatoria de Thelma Fardín para Nico Riera en el día de su cumpleaños

El pasado 29 de mayo, Nico Riera cumplió 29 años y Thelma Fardín le escribió un tierno mensaje: “Hay una parte de él que no muestra y soy la afortunada que la conoce. Nicolás regala momentos, recuerdos inolvidables. Fabrica momentos especiales para todos los que ama. Se construyó a sí mismo, desde muy chiquito supo armar su mochilita y se preparó para salir a la vida. Nicolás me enseña a cuidar lo que se construye. Tiene un superpoder: me hace recordar todo el tiempo las cosas hermosas que nos rodean, agradecerlas, disfrutarlas y no darlas por sentado”.