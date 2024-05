Thelma Fardin explotó de bronca ante los rumores sobre Juan Darthés en las redes

Thelma Fardin utilizó sus redes sociales para responder contundentemente a los rumores que comenzaron a circular en la red social X e Instagram. Acerca de una posible declaración de la actriz con relación a Juan Darthés. Hace 4 años Thelma Fardin lo denunció por abuso sexual agravado cuando protagonizaban juntos la tira juvenil “Patito Feo” y la actriz tenía 16 años.

Thelma Fardin explotó ante los rumores sobre Juan Darthés en las redes

Thelma Fardin cansada de los rumores y las falsas declaraciones a su nombre, salió a responder fuerte y aclarar todo tipo de dudas desde sus redes sociales. Angustiada pidió por favor que paren con las fake news e indicó: “La crueldad toca sus picos máximos”

Thelma Fardin explotó ante los rumores sobre Juan Darthés en las redes

La actriz indicó: “¿Qué hice que se ocupan tanto de inventar fake news sobre mí incansablemente? ¿Qué intereses toqué que me atacan como me atacan? Todo lo que circuló hoy en redes es FAKE” y agregó: “Perdón deben pedir los encubridores de abusadores. Y de todos modos, no serán perdonados”

Thelma Fardin explotó ante los rumores sobre Juan Darthés en las redes

“¿Por qué quieren que me arrepienta por denunciar la atrocidad más horrible? Al abusador que se escapó de la justicia y me hizo litigar en Brasil, ¿qué explicaciones le piden? ¿A quién se le ocurre que peleo legalmente en 3 países por diversión?”, analizó la actriz cansada de las críticas y hostigamiento.

Thelma Fardin se cansó de las fake news y salió a responderle a todos

La actriz denunció hace 4 años a Juan Darthés por abuso sexual agravado. A partir de ese momento la joven recibió hostigamiento y debió enfrentar varias fake news en su contra.

Thelma Fardin explotó ante los rumores sobre Juan Darthés en las redes Foto: Instagram

Thelma Fardin explotó ante los rumores sobre Juan Darthés en las redes Foto: instagram

Thelma Fardin cansada de la situación, hizo su descargo en sus redes sociales: “¿Por qué tanta exigencia sobre mí para que me pronuncie sobre todo? Fui víctima, no soy jueza. No saben ni un nombre de un juez, ni los fallos aberrantes que expresan”