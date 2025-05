Nico Riera abrió su corazón y habló de la posibilidad de tener hijos con Thelma Fardín: “Estamos...”

Desde que Nicolás Riera y Thelma Fardín oficializaron su relación, se volvieron inseparables. El amor surgió en plena obra de teatro, con texto y dirección de José María Muscari, y desde entonces no pararon de compartir vida, proyectos y ahora también, casa.

“Nos conocimos en Plagio, yo hacía un personaje, ella otro. Nos cruzábamos entre ensayos. Le tiré un chiste, me respondió con otro y ahí me enamoró”, confesó Nico con una sonrisa que no disimula su entusiasmo.

La pareja comparte algunos detalles de su relación en la redes sociales.

Lejos de esconderse, aunque sin caer en la sobreexposición, los actores transitan un romance intenso pero con los pies sobre la tierra. El diálogo y la complicidad son dos pilares que los sostienen, incluso en momentos de mucha carga laboral como el actual, en el que él se encuentra de gira con Sex.

Qué dijo Nico Riera sobre formar una familia con Thelma Fardín

Riera, que está por cumplir 40 años, reveló que no quiso perder el tiempo. “La idea fue ir a fondo. Si funciona, funciona. Y por ahora, funciona”, aseguró sobre la decisión de convivir rápidamente con Thelma, que tiene 32.

La pareja de actores están más enamorados que nunca.

¿Y los hijos? ¿Es un tema en la pareja? El actor respondió con sinceridad: “Las ganas siempre están, pero lo que pasa es que, al ser actor, ¿cuándo? Estamos con gira... imaginate con un hijo. Ya tenemos los gatos. Así que estamos disfrutando de nosotros y de nuestro trabajo”.

Tanto él como Thelma ya pasaron por relaciones mediáticas, pero esta vez prefieren otra dinámica. “Al principio subíamos muchas cosas a redes, pero después dijimos: ‘Lo vivimos nosotros, no hace falta mostrar tanto‘”, explicó.

Nico y Thelma se conformaron como una pareja sólida del espectáculo.

Lejos de idealizar, Riera también habló de los roces lógicos de compartir el día a día con alguien con quien también se trabaja. “Somos cabrones los dos, pero lo llevamos bien. Igual no cortás nunca… salís de ensayar y seguís hablando del tema en casa. Si lo ves de afuera decís: ‘¡Paren un poco con el teatro!‘”, relató entre risas.