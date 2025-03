La emotiva reacción de Thelma Fardín tras la condena de Juan Darthés: “Gracias por creerme”

Juan Darthés, el reconocido actor detrás de algunas novelas como Primicias, Los ricos no piden permiso y Soy Gitano, fue condenado nuevamente por la Justicia federal de Brasil en el juicio de violación contra Thelma Fardín, una de sus compañeras de reparto en Patito Feo.

Juan Darthés rompió el silencio tras ser absuelto en la causa que le inició Thelma Fardín. (Captura Instagram Fernando Burlando)

"Así, con el voto favorable de 5 jueces del Tribunal Regional Federal se envió un claro y poderoso mensaje de justicia no solo para la actriz, sino para todas las víctimas de violencia sexual. Con esta contundente decisión, la veracidad de los hechos queda confirmados", aseveró Amnistía Internacional en defensa de Fardín.

Con esta sentencia, Darthés puede volver a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo Tribunal Federal. En caso de ser nuevamente rechazado el planteo, la condena quedará firme y el actor irá a prisión. Un panorama que beneficia a la actriz tras siete años de denuncias.

La reacción de Thelma Fardín tras conocer la condena a Juan Darthés

Minutos después de conocerse la sentencia del tribunal, Thelma Fardín publicó un video en sus redes sociales desde Brasil. Allí, realzó la importancia de la resolución para los casos de violación. "Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó, y luego de tanta lucha, reconoce los hechos, eso es innegable y no hay vuelta atrás. Esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, así, envía una potente señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica. Incluso a muchos varones que se conmovieron con mi historia“, comenzó diciendo la actriz.

“Ya está (...) La Justicia determinó que los hechos están probados, incluso el juez que no lo pudo condenar no puso en duda. Ellos pueden discutir tecnicismo, pero no pueden discutir más que lo que dije pasó (...) La Justicia está entendiendo cómo se tienen que probar este tipo de delitos", continuó diciendo.

Finalmente, con la voz quebrada, agradeció a sus fanáticos y equipo legal por acompañarla durante estos años de investigación. “Gracias por acompañarme todos estos años, por creerme desde el principio (...) Espero que esto sea una bocanada de aire, que sea un faro que nos permita creer en la Justicia", cerró entre sollozos.