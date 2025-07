La China Ansa recordó cuando dormía en la calle y conmovió a todos con su desgarradora historia de vida.

A los 17 años, la China Ansa se debatía entre dos caminos: Psicología o Comunicación. Durante un test vocacional, le pidieron que dibujara cómo se veía a sí misma dentro de dos décadas. Lo que trazó en ese papel terminó siendo una verdadera premonición: se representó sobre un escenario recibiendo un Martín Fierro. Diecisiete años más tarde, esa imagen se hizo realidad. El año pasado, la periodista subió al escenario del Hotel Hilton para recibir el galardón a Revelación por su labor en Escape Perfecto.

“La China” Ansa ganó el Martín Fierro revelación.

Hoy, Ansa está al frente de dos programas en Telefe: El noticiero de la gente y una edición especial de La Voz Argentina. Hasta el año pasado, también compartió la conducción de Escape Perfecto junto a Iván de Pineda, el ciclo que le valió su primer Martín Fierro. En una charla con La Nación, reconoció que todavía le cuesta asimilar todo lo que está viviendo: “Tengo una montaña rusa de sensaciones”, admitió.

La dura historia de vida de la China Ansa

Detrás del éxito que hoy disfruta, hay una historia marcada por el esfuerzo y la constancia. Nacida y criada en Avellaneda, China siempre vivió junto a su madre, a quien define como su “gran debilidad y maestra perfecta”. Desde muy joven comenzó a trabajar para poder financiar sus estudios en la UBA. Se desempeñó como moza, secretaria y operadora de call center, y durante varios años atendió en un restaurante de sushi en Puerto Madero, cumpliendo turnos que se extendían hasta las 4 de la madrugada.

Sin tener ningún contacto en el mundo de los medios, la China Ansa comenzó repartiendo currículums por su cuenta. La oportunidad llegó gracias a una amiga del colegio que trabajaba en el Grupo Indalo y le dio una mano para ingresar. Su primer rol fue en radios como Pop, Mega y Radio 10, donde se encargaba de cargar datos. Luego, dio el salto a C5N, primero como trafficker y más tarde como implementadora de PNT.

Josefina Ansa será la compañera de Iván de Pineda en Escape Perfecto

La televisión no tardó en llegar, aunque de manera inesperada: un día, el meteorólogo del canal no se presentó y ella ocupó su lugar frente a cámara. “Siempre quise tele. Yo sabía que tardaría, pero que llegaría”, afirmó convencida.

Durante su participación en PH: Podemos Hablar, China Ansa se mostró más sincera y vulnerable que nunca al compartir aspectos muy duros de su infancia. En un momento de gran emoción, relató: “Con mi mamá dormimos una noche en una plaza porque no teníamos dónde vivir”, confesó. Y aclaró: “No es que no teníamos para comer, pero no conseguíamos un alquiler sin garantía”.

La periodista analizó una de las peleas de Gran Hermano e hizo una teoria.

Más adelante, en la clásica consigna del programa donde se pide un deseo, no pudo contener las lágrimas y se quebró al expresar: “Que se lleve el agua algunos momentos no muy felices de mi infancia. Para poder cortar y barajar de nuevo. Así que soltarlo, finalmente”. Luego, conmovida, añadió: “A todos los que pusieron piedras en el camino, soltarlos”.

Hoy, con 34 años, China Ansa se ha consolidado como una de las periodistas más queridas de Telefe. Con una hija pequeña, otro bebé en camino, una carrera que no deja de crecer y un Martín Fierro que corona su esfuerzo, se convierte en prueba viva de que los sueños, incluso aquellos que parecen inalcanzables, pueden hacerse realidad.