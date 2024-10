“Te voy a...”: la violenta reacción de Thelma Fardín con Nicolás Riera en un boliche

Thelma Fardín es una actriz y activista argentina de 31 años, mientras que Nicolás Riera es un actor y cantante argentino de 39 años. Ambos tienen en común que comenzaron a dedicarse a la actuación desde niños en telenovelas juveniles y desde entonces, son celebridades del espectáculo argentino.

Los jóvenes confirmaron su relación en julio de 2023 y se mudaron juntos en mayo de este año, dando un gran paso en su vínculo amoroso. Llevan un año de noviazgo y muestran su felicidad a través de las redes sociales, sus momentos más felices, sus lujos, sus vacaciones y los tiernos momentos que viven a diario.

Sin embargo, no todo es color de rosas en este romance, ya que, según confirma Gossipeame desde su cuenta de Instagram, los artistas habrían tenido una fuerte discusión en un boliche nocturno en Costanera.

Nico Riera y Thelma Fardín.

Qué ocurrió entre los enamorados

La inesperada reacción de Thelma Fardín al haber perdido de vista a su novio en un boliche.

La experta en chismes publicó una picante historia donde explicó qué sucedió entre Thelma y Nicolás: “Él entra al VIP que es chiquitito y saluda a alguien, de repente se va y justo se topa con Thelma”, reveló.

Respecto a cómo obtuvo la información, la influencer explicó: “Había una persona que queda justo al lado de ellos y me cuenta que se quedó sorprendida porque ella le había dicho ‘¿dónde estabas? te voy a cagar a a trompadas’'.

Impresionada por lo sucedido, la instagramer preguntó si la reacción de ella había sido a modo de chiste, pero, rápidamente, el informante expresó que “no”, dándole a entender que se refiere a una fuerte “escena de celos”.

El tierno mensaje de Thelma Fardín para Nico Riera en el día de su cumpleaños

El pasado 29 de mayo, Nico Riera cumplió 29 años y Thelma Fardín le escribió un tierno mensaje: “Hay una parte de él que no muestra y soy la afortunada que la conoce. Nicolás regala momentos, recuerdos inolvidables. Fabrica momentos especiales para todos los que ama. Se construyó a sí mismo, desde muy chiquito supo armar su mochilita y se preparó para salir a la vida. Nicolás me enseña a cuidar lo que se construye. Tiene un superpoder: me hace recordar todo el tiempo las cosas hermosas que nos rodean, agradecerlas, disfrutarlas y no darlas por sentado”.