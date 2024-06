Thelma Fardín rompió el silencio tras la condena a Juan Darthés: “No podría haber enfrentado todo esto a los 16”

Este lunes 10 de junio se conoció el veredicto de la Justicia de Brasil sobre la causa por abuso sexual contra Juan Darthés iniciada por Thelma Fardín. El actor fue condenado a 6 años de prisión por el delito cometido contra la menor durante una gira de “Patito Feo en Nicaragua”.

Thelma Fardín habló sobre la sentencia a Juan Darthés Foto: Instagram/soythelm

A raíz de la sentencia, Thelma Fardín brindó una conferencia de prensa con el apoyo de Amnistía Internacional donde habló sobre la resolución de la Justicia y la condena a Juan Darthés. Donde pudo expresar como se sentía tras la sentencia y lo que ello significaba para ella y múltiples personas en casos similares, que quieren denunciar hechos antiguos.

Thelma Fardín habló en Intrusos sobre la condena a Juan Darthés

Menos de 24 horas más tarde, Thelma Fardín brindó una entrevista exclusiva para “Intrusos” de América TV. Allí, habló con Flor De La V sobre la condena a Juan Darthés y el fallo a su favor por parte de la Justicia.

”No podría haber enfrentado todo esto a los 16 años, no me habría dado el cuerpo″, confesó Thelma en el móvil de “Intrusos”, aún conmovida por el discurso. “Este fallo es esperanzador porque saca la sensación de impunidad. Todavía las leyes en Brasil atrasan mucho, en Argentina tenemos leyes que son de vanguardia”, remarcó la actriz, aunque también señaló que todavía hay leyes que permiten que el acusado haga una contra-denuncia a las víctimas. “Es lo que hizo mi victimario con Calu Rivero y Anita Co”, señaló Thelma.

“Yo estaba en la audiencia por Zoom, estaba nerviosa y bastante desesperanzada, porque una ve las estadísticas de personas que atraviesan la misma situación. Y cuando dijeron que lo condenaron culpable, no pude dimensionarlo, hasta hoy no puedo”, explicó la actriz.

Y contó que le consultó a su abogada Carla Junqueira: “¿Ya está?”, y explicó: “Tenía la sensación de que podía pasar algo”. Finalmente, se refirió a que hizo cuando terminó la audiencia: “Cortamos, le avise a mi mejor amiga y a mi mamá, ponía: ‘ganamos’, lo sentí como colectivo, si llegue hasta acá fue por muchas personas”.