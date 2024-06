Juan Darthés fue condenado a 6 años de prisión en la causa iniciada por Thelma Fardín: los detalles

A casi un año de su última aparición en público, Juan Darthés vuelve a ser noticia por una nueva resolución en la causa por abuso sexual de Thelma Fardín. Según trascendió, el actor habría sido condenado a 6 años de prisión. Por su parte, la actriz que hizo la denuncia dará una conferencia de prensa a las 17hs.

Finalmente, este 10 de junio, el actor Juan Darthés fue condenado en Brasil y deberá cumplir con una condena de 6 años prisión en la causa por violación contra Thelma Fardín. Según trascendió, será en régimen abierto, es decir, podrá trabajar pero debe volver a dormir a la cárcel todas las noches.

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por la actriz, quien afirmó que fue abusada sexualmente a los 16 años durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. En junio del 2023, el actor reapareció en escena y rompió el silencio luego de casi 5 años.

Thelma. La actriz que denunció a Darthés por abuso sexual.

Qué dijo Juan Darthés en su defensa

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas”, comenzó diciendo Darthés en un video que fue publicado en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando.

“Pero la Justicia ya emitió su fallo y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer. Agradecer a dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante”, agregó.

El mensaje de Burlando al video de Darthés y el apoyo de los famosos

“Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podrían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no a una sola versión ni a un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social... Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador... Y te lo quería agradecer”, desarrolló.