Calu Rivero explicó porqué se cambió el nombre a Dignity tras denunciar a Juan Darthés

Calu Rivero, quien desde hace unos años se hace llamar Dignity, dio una entrevista a Socios del espectáculo en la que brindó datos de su vida personal, su carrera y su situación legal.

La actriz está enfocada en su familia. Hace poco más de un año Calu fue madre por primera vez. Por eso está concentrada en la crianza de su hijo Tao, producto de su relación con Aíto De La Rúa, hijo del expresidente argentino.

Este es el nuevo trabajo de Calu Rivero en Uruguay

“Muy madre, me encanta ser madre”, expresó Calu Rivero al ser consultada sobre su intimidad. Aunque hace unos años que está alejada de la actuación, no descarta la posibilidad de volver pronto. “Sé que voy a volver en algún momento”, aseguró.

Tao cumplió un año de vida y se lo festejaron en la playa con una torta fabulosa.

Sobre su cambio de identidad, la actriz explicó: “Fue un cambio que lo re necesité y lo amé. Fue un acto psicomágico”. Y agregó: “Me pesaba mucho lo que había pasado Calu con Darthés. El nombre me llevó a eso, Dignity no tenía historia y me hizo bien. Después pude sanar, aprendí y avancé”. Para cerrar, explicó que la reconciliación consigo misma es total: “Está todo bien con Carla, con Calu y con Dignity”.

La situación legal de Calu Rivero tras su denuncia a Juan Darthés

En cuanto a la causa judicial con Juan Darthés, Calu reveló que sigue adelante el juicio por daños y perjuicios que él le inició tras su denuncia por abuso sexual. A pesar de la dificultad emocional y lo traumático del proceso, Calu confía en su abogada Raquel Hermida. “Uno pone en evidencia cosas que hacen mal y una termina pagando por eso”, lamentó.

Rivero confesó: “Tuve que hacer pericias psicológicas, que duelen un montón. No es algo de lo que me guste hablar”. Para cerrar, comentó: “Creo que se dice un montón y nadie sabe lo que realmente pasa, pero no es un tema que me guste hablar”.