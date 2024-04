Explotaron las críticas a Thelma Fardin por promocionar una casa de apuestas: “No entiendo...”

Thelma Fardin ha sido la víctima central de las críticas en la industria del entretenimiento argentino. Luego de que denunciara a Juan Darthés por abuso sexual, la actriz comenzó a ser sumamente cuestionada por sus fanáticos.

Todo lo que haga la cantante es tomado en cuenta por la farándula. Es por ello que este 22 de abril ha sido sumamente criticada por promocionar una casa de apuestas.

Por qué está siendo criticada Thelma Fardin

En principio, todo ocurrió cuando la activista argentina publicó en sus redes sociales una publicidad para “Ros Bet” una casa de apuestas. Desde este punto, Fardin recomendaba una nueva página para realizar diferentes actividades.

“Los chicos de Ros Bet lanzaron una nueva página donde vas a encontrar: Slot, ruletas y sección de deportes. Jugá con ellos y me contás cómo te va”, destacó la actriz sobre la nueva plataforma del cana de apuestas.

Tras publicar el anuncio, la politóloga Leyla Becha publicó el video y la criticó por su nueva asociación con el emprendimiento. “Thelma Fardin promoviendo casa de apuestas. Un amiga que le diga que no da? Luciana Peker en qué anda?”, destacó la streamer sobre la promoción de Thelma Fardin.

Cuál fue la reacción de sus seguidores ante el video

Ahora bien, hubo una respuesta mixta al video de Thelma Fardin. Por un lado, diferentes usuarios aprovecharon para criticarla. Pero, por otro lado, otros no concordaron con relacionarla con la periodista feminista Luciana Peker.

“Sinvergüenzaaaaaaaaa”, “Si, me cae como el orto. No, no entiendo porqué el target es ella únicamente cuando hay un montón de personas más que lo hacen (Luquitas Rodriguez, por ejemplo, que tanto lo defienden)”,”Para promover una casa de apuestas le ca***** la vida a un señor actor?”, “Eso pasa porque a Telma se la puso como una referente de algo y nunca fue referente de nada. Entonces no podemos exigirle nada. En su momento fue una persona muy valiente que contó su historia y fue disruptivo. Y ya. Ahí quedó”, destacaron algunos usuarios sobre la nueva publicidad de Thelma Fardín.