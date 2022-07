La actriz Thelma Fardin afirmó que su caso “no se trata de venganza sino de encontrar el camino de sanar”, en una conferencia de prensa realizada por Amnistía Internacional (AI) en la que se informó la reanudación de la causa judicial por abuso sexual contra el actor Juan Darthés.

”Somos muy pocas las que tenemos estas herramientas para poder avanzar, y va a ser un ejemplo en qué lugar va a estar posicionada la Justicia porque lo que hay es un altísimo grado de impunidad, y si no hay ejemplos de cómo conseguir Justicia es muy difícil incentivar a las personas a contar sus historias”, agregó.

Fardin anunció esta tarde que finalmente lograron que en septiembre se reanude el juicio que se sigue en Brasil a Juan Darthés por abuso sexual y que “en septiembre serán tomadas las testimoniales que faltan y luego de 4 años (el actor) va a declarar ante la Justicia el 20 de octubre”.

”Luego de cuatro años va a declarar en sede judicial. Es un momento bisagra para mí y espero que histórico para todas las personas que se animan a declarar por abuso sexual”, agregó Fardin en conferencia de prensa.

La denuncia de Thelma Fardín a Juan Darthés

El 11 de diciembre de 2018 y a través de una conferencia de prensa organizada por el colectivo Actrices Argentinas, Thelma Fardín contó al mundo que había sido violada por Juan Darthés en 2009 en Nicaragua mientras estaban realizando la gira teatral del tira “Patito Feo”.

“Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no”, relató entre lágrimas.

Acto seguido, la joven indicó que el actor se había subido arriba suyo y que a penetró. “Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir”, señaló en aquella oportunidad.