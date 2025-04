Thelma Fardín posó frente al espejo con un delicado conjunto sastrero y marcó tendencia para el invierno 2025

Con una comunidad de casi un millón de seguidores en Instagram, Thelma Fardín logró consolidarse como una figura influyente que trasciende el ámbito actoral. En sus redes, Thelma suele comaprtir algunos detalles de su vida personal y laboral con sus fanáticos, que esperar atentos cada una de sus novedades.

Thelma Fardín enamora en sus redes con sus looks.

En una de sus últimas publicaciones, Fardín compartió una foto en sus historias en la que se la ve impecable con un conjunto sastrero celeste de tres piezas. El look, compuesto por blazer, chaleco y pantalón, se alinea perfectamente con la tendencia estrella de la temporada, la sastrería. Este tipo de conjunto no solo se impone entre las famosas, sino también como opción ideal para outfits de oficina o eventos formales.

El conjunto sastrero que eligió Thelma Fardín

La Justicia le dio la razón a Thelma Fardín: nueva condena a Juan Darthés

Más allá de su carrera artística y su presencia en redes, Thelma Fardín volvió a ser noticia en los últimos días por un hecho histórico: la Justicia federal de Brasil condenó nuevamente a Juan Darthés en el juicio por violación iniciado por la actriz. Se trata de un fallo contundente que, tras siete años de lucha, reconoce los hechos denunciados por Fardín y representa un avance clave en la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia sexual.

La emotiva reacción de Thelma Fardín tras la condena de Juan Darthés: “Gracias por creerme”

“Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó, y luego de tanta lucha, reconoce los hechos. Eso es innegable y no hay vuelta atrás”, expresó Thelma en un video, con la voz quebrada por la emoción. En su mensaje, la actriz destacó la importancia de la sentencia no solo para ella, sino para muchas otras mujeres y niñas de Latinoamérica que enfrentan situaciones similares.

Thelma Fardín acumula miles de seguidores en las redes sociales.

El fallo fue respaldado por cinco jueces del Tribunal Regional Federal, y Amnistía Internacional celebró la decisión como una señal clara a favor de las víctimas: “Con esta contundente decisión, la veracidad de los hechos queda confirmada”, afirmaron.

A pesar de que la defensa de Darthés aún puede apelar, el panorama comienza a cambiar para Thelma. Si la apelación es rechazada, la condena quedará firme y el actor deberá cumplir su pena en prisión.