Thelma Fardín le hizo frente al frío: eligió un blazer sastrero y posó sin nada abajo

Con casi un millón de seguidores en Instagram, Thelma Fardín se ganó un lugar como una de las voces más influyentes, y no solo por su carrera como actriz. En sus redes, suele mostrar un poco de todo: momentos de su vida, proyectos, reflexiones y alguna que otra perlita que sus fans esperan con ganas. Siempre auténtica, Thelma comparte lo que le pasa sin filtro y eso es, justamente, lo que más conecta.

El look sastrero de Thelma Fardín

En esta oportunidad, la actriz conquistó a sus fanáticos con el último look que compartió en sus redes. En las imágenes de la puede ver con un blazer negro oversize, que combinó con un short y unas medias largas transparentes también en negro. Sin embargo, dejó ver que no llevaba nada debajo del blazer, lo que le dio un toque sexy al look.

Nico Riera abrió su corazón y habló de la posibilidad de tener hijos con Thelma Fardín

Desde que Nicolás Riera y Thelma Fardín oficializaron su relación, se volvieron inseparables. El amor surgió en plena obra de teatro, con texto y dirección de José María Muscari, y desde entonces no pararon de compartir vida, proyectos y ahora también, casa.

Nico Riera y Thelma Fardín.

Riera, que está por cumplir 40 años, reveló que no quiso perder el tiempo. “La idea fue ir a fondo. Si funciona, funciona. Y por ahora, funciona”, aseguró sobre la decisión de convivir rápidamente con Thelma, que tiene 32.

Nico Riera y Thelma Fardín .

¿Y los hijos? ¿Es un tema en la pareja? El actor respondió con sinceridad: “Las ganas siempre están, pero lo que pasa es que, al ser actor, ¿cuándo? Estamos con gira... imaginate con un hijo. Ya tenemos los gatos. Así que estamos disfrutando de nosotros y de nuestro trabajo”.