Quién era Kylie Page, la actriz de cine para adultos que falleció a sus 28 años

La industria del cine para adultos atraviesa días de conmoción y dolor tras la sorpresiva muerte de Kylie Page, una de sus figuras más activas y reconocidas de los últimos años. La actriz, cuyo nombre real no fue revelado públicamente, fue hallada sin vida en su departamento de Hollywood, California, a los 28 años. Según informaron medios estadounidenses como TMZ y Page Six, su fallecimiento estaría relacionado con una sobredosis, presuntamente ocasionada por la combinación de fentanilo y otras sustancias.

Quién era Kylie Page, la actriz de cine para adultos que falleció a los 28 años

Page, oriunda de Tulsa, Oklahoma, había iniciado su carrera en 2016 y desde entonces participó en más de 200 producciones para adultos, convirtiéndose en una presencia habitual en sellos como Brazzers y Vixen Media. Su popularidad la llevó incluso a formar parte del documental de Netflix Hot Girls Wanted: Turned On, donde habló abiertamente de sus problemas de adicción, surgidos poco después de ingresar a la industria.

Quién era Kylie Page, la actriz de cine para adultos que falleció a los 28 años

Qué se sabe sobre la muerte de Kylie Page

El cuerpo de la actriz fue descubierto luego de que un amigo, preocupado por no tener noticias suyas, llamara a la policía para pedir que revisaran su vivienda. Al llegar al lugar, los agentes encontraron estupefacientes, fotografías esparcidas y otros elementos que llamaron la atención, aunque rápidamente descartaron la posibilidad de un crimen: todo indica que se trató de una muerte accidental por sobredosis. No obstante, la causa oficial aún no fue determinada por el forense de Los Ángeles.

Quién era Kylie Page, la actriz de cine para adultos que falleció a los 28 años

El anuncio de su fallecimiento fue acompañado por mensajes de dolor por parte de colegas, productoras y fanáticos. La compañía Brazzers emitió un comunicado en el que destacó la calidez y profesionalismo de Kylie: “Ella será recordada por su risa, su amabilidad y por llevar luz a donde fuera que iba”. Por su parte, amigas como las actrices Leah Gotti y Jena LaRose expresaron su desconcierto y tristeza a través de sentidos mensajes en redes sociales.

Quién era Kylie Page, la actriz de cine para adultos que falleció a los 28 años

La familia de Kylie también se pronunció a través de un comunicado, en el que la describieron como “una luz en cada habitación, magnética, brillante y llena de alma”. Además, lanzaron una campaña de recaudación en GoFundMe para poder trasladar su cuerpo a su ciudad natal y afrontar los gastos asociados. “No se trata solo de un funeral. Se trata de traerla a casa y de ayudar a la familia a enfrentar esta realidad imposible”, señalaron.