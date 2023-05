La furia de Thelma Fardin por las fake news en Twitter sobre la causa contra Juan Darthés

Este viernes, Thelma Fardin compartió en su cuenta de Instagram un artículo de la revista Noticias que profundiza acerca de la red de tuiteros que buscan desacreditar su denuncia y respaldan a su abusador, Juan Darthés. Al pie de las imágenes escribió un profundo descargo al tiempo que comentó en que instancia se encuentra la causa.

“El informes de la revista Noticias muestra la ruta en redes para hostigarme, desacreditarme y desinformar. Hoy otra vez desde una cuenta fake de (Esteban) Trebucq publican que la causa se desestimó”, señaló. La cuenta a la que hace mención toma la imagen del periodista, quien también aclaró por su lado que no era él quien se había referido al caso.

Uno de los mensajes de Thelma Fardin Foto: Instagram

“No sólo es falso sino que estamos muy cerca de escuchar un veredicto y por eso están aterrados. Porque la prueba es contundente, porque un fallo desfavorable sería un escándalo y lo llevaríamos a la CIDH”, dijo en relación a qué instancia judicial se encuentra la causa contra Darthés.

Para la actriz se trata de un ataque en el medio de su regreso al teatro. “En una semana vuelvo a subirme al escenario y la violencia en las redes para desacreditarme aumenta. No es casual, es un plan sistemático que busca adoctrinar a todas las personas que se atrevan a denunciar a través de mi figura”, subrayó.

Y agregó: “Tengo espalda para bancarme esto, pero no podemos permitir que surta efecto y no ver que la intención es volver a silenciarnos. Estoy agotada, claro, pero no me van a quebrar”.

Thelma Fardín aseguró que el veredicto para Darthés está muy cerca. Foto: Archivo

Fardin compartió una imagen que muestra el “mapa” de twitteros organizados para dar fakes news sobre ella “todas las semanas”. “Que vivo del estado, que me compré un departamento de 500 mil dólares, que viajé a la ONU pagada por el Ministerio de Mujeres, que no termine ni el secundario… Todas, absolutamente todas, mentiras que algún día, cuando mi prioridad no sea la causa en Brasil, iré a demostrar en la justicia que son calumnias”, enfatizó.

Y para terminar, sentenció: “Sigo firme, sigo aferrada a las cosas que me hacen bien. Avanzan, sí, pero no los voy a dejar arrasarme”.