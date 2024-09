La contundente respuesta de Thelma Fardín a Ulises Jaitt: “A Natacha, ustedes...”

Natacha Jaitt siempre se caracterizó por protagonizar diversas polémicas y, en los últimos tiempos antes de muerte en 2019, por sacar a la luz algunos delitos graves que involucraban a famosos y gente de mucho poder en nuestro país. A raíz de eso, su muerte siempre fue, para su familia y allegados, al menos dudosa.

Su hermano, Ulises Jaitt, sostiene que a Natacha la mataron y que quienes podían evitarlo, no lo hicieron. En ese marco, repite hasta el cansancio que su hermana pidió ayuda al colectivo Actrices Argentinas, pero no obtuvo respuesta.

Natacha Jaitt y su hermano, Ulises.

Días atrás volvió a hablar de eso con el periodista Tomás Díaz Cueto, quien respaldó los dichos de Ulises. Entre otras figuras, apuntaron contra Thelma Fardín. Este viernes, mediante su cuenta de Instagram, la actriz respondió duramente tanto a Ulises como al periodista.

Qué habían dicho Tomás Díaz Cueto y Ulises Jaitt sobre Thelma Fardín

En su cuenta de Instagram, Díaz Cueto compartió un recorte de la entrevista que le hizo en un canal de streaming a Ulises Jaitt.

“Natacha es la precursora de todo lo que estamos viendo hoy, la principal denunciante, cuando nadie lo hacía, cuando el colectivo de Actrices la dejó sola, con todo el contexto de lo que pasó y que sigue pasando, porque todavía no hay respuesta”, dijo Díaz Cueto, como introducción a lo que diría Ulises.

“Se me pone la piel de gallina porque me acuerdo como si fuese hoy el día que Natacha le pidió ayuda al colectivo de Actrices y no le contestó nadie. Ni Thelma, ni Griselda Siciliani, ni Dolores Fonzi... Y Laura Azcurra le dijo que estaba en una montaña esquiando y que no podía responderle”, detalló el hermano de Natacha.

El epígrafe del video, en tanto, apuntaba directamente a las Actrices Argentinas, arrobándolas una por una a las mencionadas.

“Y recuerden, amigos, el feminismo y el colectivo de actrices (Thelma Fardín, Griselda Siciliani, Dolores Fonzi), dejaron sola a Natacha Jaitt y a su hermano Ulises, al punto que Laura Azcurra tuvo una respuesta bien sorora y digna del ‘yo te creo hermana’ ¿Opiniones?”, escribió.

La contundente respuesta de Thelma Fardín

“Les dejé respuesta en mi Instagram”, escribió Thelma al video, cerrando con un irónico emoji de corazón.

En el video se la nota a la actriz visiblemente enojada por la situación y, como previa a sus palabras, escribió: “En estos 5 años no me parecía necesario reconocerlos como interlocutores válidos, no considero que lo sean, pero no puede ser gratis que sigan sembrando odio contra mí diciendo las incoherencias que dicen y que la gente repite”.

“Me hinché los huevos, así que voy a responder al pseudoperiodista Tomás Díaz Cueto y a Ulises Jaitt, hermano de Natacha”, comenzó la actriz.

“Dicen que yo la dejé sola... A Natacha, ustedes la dejaron sola; el Estado la dejó sola; la Justicia la dejó sola... Yo no la dejé sola. Yo era una piba de 26 años, víctima, que acababa de denunciar y hacía dos meses que apenas entendía cómo seguir adelante con su propia vida”, enfatizó.

Al mismo tiempo, reclamó cómo se comportaron con ella misma: “Me operaron, me operaron de una manera... Diciendo que ganaba plata del Estado, que tenía un departamento, sin una sola prueba, eh, sin una sola prueba. Yo creo que los que ganan plata hablando de mí son ustedes”.

Y cerró con un mensaje sarcástico a Díaz Cueto: “Por ahí mejor, pseudoperiodista, dedicate a muscular y dejá el periodismo para gente que sepa de lo que habla, que por lo menos le interesa algún tipo de rigor periodístico”.

Entre los comentarios, se destacó el de su novio Nicolás “Tacho” Riera, quien subrayó: “Te tiran a vos porque no tienen los huevos, que a vos te sobran, para ir contra los culpables. Te amo y te acompaño”.