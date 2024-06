A más de 5 años de la muerte de Natacha Jaitt, las denuncias que hizo la actriz, conductora y modelo volvieron a estar sobre el tapete. Aunque la Justicia tomó la decisión de archivar la causa por la muerte de la modelo, sus denuncias siguen dando de qué hablar. Ahora por su relación con el caso Loan.

En medio de la búsqueda del pequeño, a más de 13 días de su desaparición en Corrientes, Ulises Jaitt recordó un llamativo mensaje de Natacha. Mientras continúan los operativos para poder encontrar al nene, el hermano de la fallecida dio a conocer un posteo en el que ella se refería a uno de los detenidos del caso, el exmilitar Carlos Pérez.

El perfil de Facebook de Carlos Pérez. Captura: Facebook

Qué había dicho Natacha Jaitt sobre Carlos Pérez, el detenido del caso Loan

“Natacha mencionó a Carlos Pérez, detenido caso Loan, en el 2018″, escribió Ulises Jaitt en su cuenta de Twitter y reflotó un mensaje de su hermana en el que hablaba del hombre que fue noticia en los últimos días, junto a su pareja, María Victoria Caillava.

Todas las denuncias que hizo Natacha Jaitt: ¿hay relación con el caso Loan? Foto: Twitter

“Sentime Jorge Rial, ahora nos vamos a reír todos con tu fallida mafia en Comodoro Py, ¿te acordás? Junto al fiscal Delgado y C.P, cae Carlos Pérez, ¿viste? Mientras vos te reías, exponías mi celular, cuando ni yo había entrado a declarar por otra causa engañada. Todo llega”, decía el tweet de Natacha Jaitt hacia al periodista publicado en su cuenta personal en 2018.

Esta es una de las tantas denuncias con nombres y apellidos que había hecho Natacha Jaitt antes de su muerte.

Cuáles fueron las denuncias que realizó Natacha Jaitt

La más polémica fue la que hizo el sábado 31 de marzo de 2018 en “La noche de Mirtha”. En el programa de la diva, Jaitt acusó de pedofilia, trata, corrupción de menores, abusos sexuales y encubrimiento a periodistas, políticos, religiosos, actores, conductores y productores de televisión.

A cuatro años de su muerte, qué se sabe de la muerte de la mediática

Esas declaraciones las hizo en marco del escándalo por los abusos a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente que había estallado semanas antes, tras una denuncia presentada por el coordinador de las Inferiores del club de Avellaneda y el encargado de la pensión a raíz del testimonio de una de las víctimas.

El programa de Mirtha Legrand, del cual participó Natacha Jaitt e hizo varias denuncias. (Foto: Canal 13).

Entre los mencionados por Jaitt, se encontraban un diputado y varios participantes de Gran Hermano: “Cohen Arazi pedía sexo a cambio de trabajo. Su socio es Francisco Delgado de Gran Hermano. Brian (Lanzelotta) le llevaba los chicos de la villa al árbitro (Martín Bustos) y a él”. También acusó a varios periodistas y empresarios de los medios como cómplices.

Natacha Jaitt Foto: Collage: Vía País

por las declaraciones que se había atrevido a hacer. Su abogado confirmó que recibía amenazas. Además, en varias ocasiones Jaitt dejó entrever que se sentía amenazada o que su vida estaba en peligro por las declaraciones que se había atrevido a hacer. Su abogado confirmó que recibía amenazas.

El mensaje de Natacha Jaitt.

“Aviso, no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no, no fui yo”, se puede leer en el mensaje que Natacha compartió en Twitter y que pidió guardaran.

Qué pasó con la causa por la muerte de Natacha Jaitt

La resolución judicial por la muerte de Natacha Jaitt la tomaron los nuevos fiscales Martín Otero y Lida Osores Soler en la tarde del jueves 21 de marzo. Esto quiere decir que, para la Justicia, luego de la revisión de cinco fiscales y distintos jueces, no existió ningún delito alrededor del fallecimiento de la mediática.

En varias oportunidades, la mamá de Natacha, Aliza Damiani, y su hermano, Ulises Jaitt, hicieron varios cuestionamientos a los fiscales que investigaron la muerte de la actriz y pusieron dudas sobre el proceso técnico que se ha realizado en estos últimos cuatro años para conocer la información que Natacha guardaba en su tablet.