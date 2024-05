El truco definitivo de Emily Lucius para blanquear los repasadores y que queden como nuevos

Muchas veces las prendas de color blanco se ensucian o cambian el color con el uso, pero eso no quiere decir que sean viejos o no sirvan más. En general, se vuelven más oscuros o grises y por más que se los lave en el lavarropas o a mano las manchas no se quitan.

Tener prendas, repasadores o toallas blancas genera preocupación, y esto se debe a que rápidamente se forman manchas grises o amarillas que no son fáciles de sacar. Blanquear la tela es importante para que se pueda seguir usando y recupere su color original.

En el caso de los repasadores son imprescindibles para la cocina, ayuda a secar y limpiar los platos y la superficie, lo que lleva a que pronto cambien de color y se vuelvan amarillos. La influencer Emily Lucius reveló el tip infalible para que tu repasador vuelva a su color original y queden como cuando compraste.

Emily Lucius mostró el truco perfecto para blanquear los repasadores Foto: captura video

El tip de Emily Lucius para limpiar los repasadores y que queden blancos

“¡Adiós bacterias! Limpiá hoy los repasadores y déjalos como nuevos”, escribió Emily Lucius en su perfil de TikTok junto al video que revela el truco perfecto para blanquear los repasadores.

“Yo solía hacerle un simple lavado en el lavarropas y pensaba que estaban limpios, pero la verdad es que no”, comentó Emily Lucius en el video. Luego mostró el paso a paso para lograr blanquear los repasadores y lograr la misión imposible:

Colocar los repasadores en una olla y cubrirlos con agua.

Agregar 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y dejar que hierva por 15 minutos.

