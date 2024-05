Teñirse en casa: qué significan los números en las cajas de tinte y cómo elegir el tono correcto para tu pelo

Muchas veces al querer hacer un cambio de look sin gastar de más o buscando ocultar las canas, elegimos un kit para teñir el pelo en casa, ya sea por su nombre o por el color de cabello que lleva la modelo de la caja, pero el resultado no termina siendo el esperado. Esto se debe a que no entendemos las nomenclaturas de los reflejos y tonos que señala el kit.

Por esta razón, en Estilo nos propusimos investigar de primera mano el significado de estos números en la colorimetría, con el objetivo de lograr los mejores resultados al usar tintes en casa. Además, recopilamos algunos consejos para cuidar el cabello durante el proceso de teñido y evitar daños. Para ello hablamos con Marilsol Leiva, experta en colorimetría y Hair Color.

Teñirse en casa a veces parece una tarea complicada, pero siguiendo algunos consejos se puede lograr grandes resultados.

Qué significan los números que vienen en los kits de tinturas

Una de las dudas que surge al buscar el tono que mejor resultado tenga dentro de nuestra colorimetría es encontrarnos con cientos de cajas o kits de tintura en la farmacia y no saber cuál elegir.

Según nos explica Marisol, el primer número de la caja indica el tono base del tinte . Si tomamos como ejemplo los kits de marcas como L’Oréal o Garnier, estos suelen representarse con un número del 1 al 10, donde:

1 es negro.

2 es moreno.

3 es castaño oscuro.

4 es castaño.

5 es castaño claro.

6 es rubio oscuro.

7 es rubio.

8 es rubio claro.

9 es rubio claro claro.

10 es rubio muy claro.

Por su parte, el segundo número del kit suele indicar el reflejo del tinte . Se representa con un número delante o después de un punto (.), y puede ir acompañado (o no) de una letra.

El número: indica la intensidad del reflejo y se dividen en:

Fríos: 1 - Ceniza. 2- Irizado. 7 - Mate.

Cálidos 3 - Dorado. 4 - Cobrizo. 5 - Caoba. 6 - Rojizo.



En caso de que exista una letra, esta suele indicar el subtono del reflejo.

N: natural.

V: violeta.

R: cobrizo.

G: dorado.

C: ceniza.

U: universal.

Por ejemplo, siguiendo con la escala de L’Oréal: Un tinte 5.3 sería un castaño claro (5) y con reflejo dorado (3).

Cómo elegir el tono correcto para tu pelo siguiendo los números de las cajas de tinte. Foto: L'Oréal

Además de los números y letras, algunas cajas de tinte también pueden incluir una tabla de colores, que muestra cómo se verá el tinte en diferentes tonos de cabello.

Consejos para cuidar el cabello luego de teñirse en casa

Marisol Leiva ofrece algunos consejos a tener en cuenta al momento de teñir en casa: