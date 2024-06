El mini top de cuero con el que Coti Romero encendió Instagram

Coti Romero por estas horas está en la primera plana de los portales por los rumores que indican que está comenzando una relación Nacho Castañares, con quien compartió momentos en la casa Gran Hermano 2022-23.

En febrero surgieron rumores de una posible relación amorosa entre Coti y Nacho, tras la filtración de un video en el que parecían estar besándose. Aunque ambos negaron los rumores, estos persistieron. Cuatro meses después, la periodista Laura Ubfal afirmó que estarían saliendo.

Coti y Nacho en GH 2023. Foto: Gentileza

En una entrevista con “LAM” (América), Coti Romero habló sobre su relación con el exparticipante de Gran Hermano. “Tiene unos ojos muy lindos. Es buena gente y eso lo hace más atractivo”, comentó Coti sobre Nacho, aunque aclaró que no podría decir si es una persona sensible porque aún no lo conoce bien.

¿Son novios? Coti Romero dio detalles sobre su relación con Nacho Castañares Foto: Instagram

Mientras los rumores siguen su curso, Coti Romero no pierde un minuto para deslumbrar a sus seguidores con sus outfits con los que combina sensualidad y elegancia. Realmente, su cuenta de Instagram es un book en el que la exparticipante de Gran Hermano derrocha tendencia.

Coti Romero Foto: instagram

Coti Romero prendió fuego las redes a puro cuero

La exparticipante de Gran Hermano no deja de sorprender a sus seguidores en las redes sociales. Coti Romero, conocida por su estilo único y atrevido, ha vuelto a causar sensación con su última publicación en Instagram. En el video, se la puede ver posando con un conjunto sastrero de cuero negro que incluye un blazer oversize y pantalones en el mismo modelo.

El toque original lo pone el top de cuero con hebillas que deja al descubierto parte de su abdomen, creando un look sensual y sofisticado a la vez. Completan el outfit, unos zapatos de punta acharolados en color negro y un maquillaje que resalta sus ojos azules. Sin duda, Coti Romero sabe cómo llamar la atención y no deja de sorprender con sus atrevidas apuestas de moda.