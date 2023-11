Este es el verdadero motivo por el cual Marina Calabró rechazó ser vocera presidencial

Marina Calabró es una de las periodistas de espectáculos más queridas por todos. Sin embargo, en las últimas horas estuvo en el ojo público luego de que se conociera la noticia de que le ofrecieron ser parte del equipo del nuevo presidente electo Javier Milei.

Mientras se prepara para la asunción del próximo 10 de diciembre, se fueron conociendo los nombres de quienes van a ser parte del nuevo equipo. Marina Calabró fue contactada por la hermana de Javier Milei para que sea la vocera presidencial.

Según contó Eduardo Feimann en LN+: “Recibió un llamado del presidente electo y de Karina Milei el domingo a la noche, cerca de la madrugada, y el lunes a la mañana. Ella dijo: ‘Déjame pensarlo’. Estaría pensándolo. Es más, habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle ‘¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei”.

El motivo por el que Marina Calabró rechazó ser vocera presidencial

Luego fue Ángel de Brito quien anunció que la periodista rechazó el puesto. “Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de Milei. Ayer se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta”.

La respuesta de Marina Calabró a la propuesta de ser vocera presidencial Foto: gentileza

Luego la periodista habló con LAM y aclaró por qué dijo que no a la propuesta: “Mi idea en el 2024 es seguir haciendo lo que hago”.

“Porque estoy feliz haciendo lo que hago, estoy tratando de construir esta carrera como presentadora de noticias y asumir otro tipo de desafíos implica un compromiso, ponerle el cuerpo y mentalizarse para un cambio de vida para el que por ahí no estoy preparada”, agregó la integrante de Lanata Sin Filtros.