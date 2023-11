La respuesta de Marina Calabró luego de que le ofrecieran ser la vocera presidencial de Javier Milei

Marina Calabró es una de las periodistas de espectáculos más queridas por todo. Sin embargo, en las últimas horas estuvo en el ojo público tras conocerse la versión de que tal vez sea parte del equipo del nuevo presidente electo Javier Milei.

Desde que el líder de La Libertad Avanza ganó en el balotaje comenzó a armar su equipo de trabajo de cara al 10 de diciembre. Entre los nombres que conocieron en las últimas horas estaba el de Marina Calabró, como vocera presidencial.

La noticia la dio Eduardo Feinmann, al revelar que fue Karina Milei quien se puso en contacto con la periodista para ofrecerle el puesto. Por lo que Marina pidió un tiempo para responder ya que debía evaluar la oferta y consultar con su familia.

La periodista fue contactada por el equipo del presidente electo para formar parte de su equipo. Foto: Instagram

Qué dijo Marina Calabró sobre la propuesta para ser la vocera presidencial

Según contó Eduardo Feimann en LN+: “Recibió un llamado del presidente electo y de Karina Milei el domingo a la noche, cerca de la madrugada, y el lunes a la mañana. Ella dijo: ‘Déjame pensarlo’. Estaría pensándolo. Es más, habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle ‘¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei”.

Sin embargo, la periodista rechazó la oferta. Fue Ángel de Brito, quien reveló en X (antes Twitter): “Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de Milei. Ayer se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta”.

La respuesta de Marina Calabró a la propuesta de ser vocera presidencial Foto: gentileza

Luego fue la periodista quien confirmó la noticia en el programa de Jorge Lanata: “Tengo una mala noticia para darle. Usted me va a tener que seguir aguantando. La vida es así. No es tan fácil. No a todos se va a sacar de encima tan fácil como a Martín Tetaz. A veces se gana, a veces se pierde, Lanata”.