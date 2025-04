Nicole Neumann presumió su figura con un traje sastrero en fucsia y se robó todas las miradas

Nicole Neumann lleva años posicionándose como una figura fuerte y multifacética dentro del mundo del espectáculo y la moda. Desde sus primeros pasos como modelo hasta su consolidación como influencer, logró construir una comunidad fiel en redes sociales que sigue atenta cada una de sus novedades.

Nicole Neumann enamoró con su look monocromático

La modelo volvió a acaparar todas las miradas al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se la ve deslumbrante con un conjunto sastrero fucsia tornasolado que usó para su participación en Los 8 Escalones.

El look, elegante y llamativo a la vez, fue complementado con un peinado recogido prolijo y una gargantilla XL dorada que aportó un toque de glamour. La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, que rápidamente la llenaron de elogios.

Nicole Neumann empezó a ser vegana: “Es una decisión de vida”

Más allá del brillo de la pasarela y los focos, Nicole Neumann lleva años haciendo oír su voz en causas vinculadas a los derechos de los animales. Su activismo, que comenzó con la adopción de una dieta vegetariana, ahora dio un giro más profundo: recientemente anunció que decidió adoptar un estilo de vida vegano.

Nicole compartió un video sobre veganismo.

La modelo compartió la noticia con un video en el que combina imágenes de animales en condiciones de encierro con un mensaje personal cargado de sensibilidad. “Me di cuenta de que no comer carne no era suficiente”, expresó, y agregó: “Me estaba olvidando de ellas, de todas... y de lo que son sometidas por un momento de placer en mi boca”.

Nicole Neumann acumula más de 2.1 millones de seguidores en las redes sociales.

Como era de esperarse, su testimonio generó múltiples reacciones: desde aplausos y palabras de aliento hasta críticas por parte de quienes consideran su postura demasiado radical. Sin embargo, Nicole se mostró firme y decidida. “Esto es una decisión de vida, no una moda”, aclaró en su posteo, reafirmando que su camino hacia el veganismo no es pasajero, sino parte de un compromiso que la atraviesa desde hace tiempo.