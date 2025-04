Allegra Cubero reveló el verdadero motivo de por qué no invitó a Nicole Neumann a su fiesta de 15: “Me estaba afectando”

Nicole Neumann es una modelo, empresaria e influencer argentina que tiene una larga trayectoria en el mundo de las pasarelas y la moda. La famosa disfruta a pleno de la maternidad con el nacimiento de su bebé Cruz de menos de un año fruto de su matrimonio con Manu Urcera, además es madre de Indiana, Allegra y Sienna de su relación con Fabián Cubero.

Lejos quedó el conflicto legal y mediático que tuvo con su ex cuando recién se separaron que llevó a una disputa por sus hijas. Sin embargo, volvió a reflotar con el cumpleaños de 15 de la segunda hija del exmatrimonio.

La hija de los famosos quería una celebración con ambos presentes. Sin embargo, eso no puede ser posible y la modelo decidió no ir, en su lugar la llevará de viaje.

Nicole Neumann y su familia en la presentación de su marca de skincare

Esta decisión de la adolescente se volvió mediática y llevó a que muchos opinaran de la interna familiar entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte. Allegra rompió el silencio y habló de su fiesta de 15.

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y de Fabián Cubero que cumplió 14 años. Gentileza Instagram.

La palabra de Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, sobre la ausencia de su mamá en su 15

“Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de 14 años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas", escribió la adolescente en Instagram.

La hija de Nicole Neumann contó la verdad sobre su fiesta de 15

“La verdad es que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo)“, agregó Allegra Cubero visiblemente enojada por todo lo que se dice.

“Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)“, señaló la adolescente.

La hija de Nicole Neumman contó la verdad sobre su fiesta de 15

Luego, Allegra habló de la decisión de hacer la fiesta con su papá y el viaje con su mamá: “Esta decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. De todos modos, mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”.

De igual manera, la segunda hija de los famosos sentenció: “Con 14 años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia”.