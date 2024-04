El impactante relato de Marcela Tauro tras asistir a una sanación de Leda en Rosario

Leda Bergonzi, la rosarina a la cual se le atribuyen poderes sanadores, volvió a realizar bendiciones multitudinarias en la ex Rural de Rosario, luego de su lanzamiento como cantante y protagonizar un musical en el Teatro El Círculo. Entre los asistentes a la ceremonia, estuvo la reconocida periodista Marcela Tauro, que habló sobre su experiencia.

La panelista de Intrusos contó en primera persona cómo fue el momento en el que tuvo contacto con la mujer señalada como supuesta sanadora: “A mí me tocó el pecho. Me tiró, lloré un montón. Ella baja al espíritu santo, sentí mucho calor”, relató.

Y agregó: “Empezás con una misa, que la dan tres sacerdotes, y ella llega en el momento de la eucaristía con los hijos y el marido. Ella comulgó, pero la gente cuando la ve se enloquece, me hizo acordar un poco a Gilda. Se enloquecen, la rodean, la abrazan, lloran. Saluda a todo el mundo”.

Leda Bergonzi volvió a la ex Rural Foto: @sebagranata

¿Por qué marcela tauro fue a ver a leda?

Tauro contó que no fue a ver a Leda por alguna situación en especial, sino que viajó especialmente a Rosario a ver “si era real lo que decía” y se llevó una gran sorpresa, puesto que se encontró con más de 3.000 personas que esperaban a la cantante con ansias.

“Yo estaba buscando la foto de Juan Cruz, mi hijo, dije ‘le muestro la foto’ como le muestro al padre Ignacio y le hablo. A ella no le hablás. Vino, fue muy rápido, como una ráfaga. Sintió algo, porque yo no llegué a mostrarle la foto de Juan Cruz, me puso la mano acá en el pecho. ¿Qué significa? El corazón, y ahí me caí. Se que alguien me ayudó, me pusieron en el piso y ella siguió tocándome el pecho que es donde más tenía angustia. Lloré muchísimo, muchísimo”.

Luego de tener contacto con ella, la periodista contó que Leda “siguió sanando. La gente se caía también. Sentí paz. Vi como una película de mi vida, no sé cómo explicarlo. Sentís alegría y sentís felicidad”.