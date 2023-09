Como una más: mamá de Lionel Messi fue a la ex Rural de Rosario a recibir la bendición de Leda Bergonzi

Este martes comenzó la congregación de miles de rosarinos para encontrarse con Leda Bergonzi, la mujer a la que se le adjudican sanaciones y que consiguió un caudal de seguidores lo suficientemente amplio como para que la Municipalidad de Rosario le otorgara los galpones de la Ex Rural para sus encuentros. Entre los asistentes, estuvo Celia Cuccittini, la mamá del futbolista Lionel Messi.

Acompañando a la suegra de Antonela Roccuzzo estuvo también Matías, uno de los hermanos de Leo Messi. Los familiares de “La Pulga” aguardaron el comienzo de la misa sin llamar la atención, sentados como parte de la gran cantidad de público que se convocó de forma gratuita en el Parque Independencia.

La mamá de Messi estuvo en las misas de Leda Foto: La Capital

No obstante, Leda Bergonzi supo de su presencia y se acercó a saludar afectuosamente a Celia. En algunas fotografías tomadas por asistentes, se las puede ver a ambas estrechadas en un fuerte abrazo y entre risas.

CÓMO ES EL ENCUENTRO CON LEDA BERGONZI EN LA EX RURAL DE ROSARIO?

Leda Bergonzi recibió el carisma de liberación y sanación de parte de la Iglesia. Como es una mujer laica, sólo puede realizar oraciones no litúrgicas de curación junto a quienes van a verla con la expectativa de sentirse mejor o superar alguna enfermedad.

En julio, el arzobispo de Rosario remarcó que este tipo de encuentros deben realizarse en un “clima de serena devoción”. Eduardo Martín advirtió que es preciso evitar la “teatralidad, artificiosidad y sensacionalismo”.

Con estas premisas, Soplo de Dios Viviente se puso al frente de un evento montado con dos salones para albergar a 2.600 personas. Cabe recordar que la asistencia de creyentes en Pichincha casi cuadruplicó esa capacidad la semana anterior.

El grupo de oración no cobra entrada para ver a Leda en la ex Rural. Sólo proponen colaborar con la donación de un alimento no perecedero.