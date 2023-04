La mamá de Lionel Messi recibió una propuesta laboral para el “Bailando 2023″ y ya dio una respuesta

Una nueva edición del tradicional programa “Bailando 2023” se está gestando y, con nombres de la farándula ya confirmados como los ex Gran Hermano Tomás Holder y Walter “Alfa” Santiago, rápidamente se corrió el rumor de que el productor y conductor Marcelo Tinelli tenía en mente a una figura rosarina que, aunque no es celebridad, tiene muchísimo reconocimiento en la escena argentina.

Se trata de Celia Cuccittini, la mamá del crack del fútbol mundial Lionel Messi, que acaparó la mirada de la prensa durante el Mundial de Qatar, en el que estuvo junto a gran parte de las familias Messi y Roccuzzo alentando a la Selección Argentina desde un palco reservado especialmente para ellos.

La información la dio a conocer el conductor Ángel de Brito en su ciclo LAM, a la vez que aseguró que su fuente era la propia familia Messi: “Hablé con Celia y Leo. Marcelo Tinelli quiere a Celia en el #Bailando2023″, afirmó en sus redes sociales. Según el mismo programa, la mamá de La Pulga ocuparía un lugar entre los jurados del certamen.

Celia Cuccittini sonó como posible jurado para el Bailando. Foto: @elejercitodelam

¿Qué dijo Celia Cuccittini sobre la propuesta laboral de Tinelli?

Para confirmar si los rumores eran ciertos, De Brito acudió a la propia Celia Cuccittini, que le contestó en primera persona si formará parte de la propuesta de Marcelo Tinelli.

“No, no voy a participar, ¿Quién soy yo para ir a evaluar a alguien, con qué cara juzgo a alguien? Ni loca”, sostuvo la suegra de Antonela Roccuzzo de manera contundente y agregó: “Según Marcela Tauro, mi hijo no me deja, jajaja, como si hablara con Lionel, me da risa”.

Y cerró: “con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así ni me colgaría de él, yo no soy nadie”. De esta manera, se disiparon los rumores de su posible presencia en el ciclo, que ya cuenta con algunos famosos confirmados y otros que aún pelean por un lugar en el programa.