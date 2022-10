Se filtró el perfil de Tinder del “Alfa” de Gran Hermano y su descripción se hizo viral

Gran Hermano regresó a la pantalla esta semana y los participantes ya comienzan a causar diferentes reacciones en la audiencia. Ese ha sido el caso de Walter Santiago, conocido como “El Alfa”, quien llamó la atención desde que hizo su debut.

Mucho se ha dicho desde que se conoció que “Alfa” era uno de los participantes de esta edición del reality, desde sus polémicos mensajes, su relación con Georgina Barbarossa y las fotos con diferentes famosos.

Walter Santiago vivió 13 años en los Estados Unidos y es el nuevo participante de Gran Hermano. Foto: El Litoral

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un detalle que no tardó en hacerse viral: la descripción del participante en su perfil de Tinder.

El hombre de 60 años aseguró que quiere ser el “patriarca” de la casa tiene en su cuenta de Tinder que busca una persona con quien compartir y tener una relación.

Alfa Tinder Foto: Gentileza/LAM

“Buscando con quien compartir. Feliz, enamorado de la vida, intento reírme día a día”, comienza así la descripción que mostraron en LAM.

Luego detalla su estatura (1,88mts) y agrega: “Busco una novia. Suena antique, pero es así. ¿Tan difícil es querer y crear un compromiso? Beso, te estoy esperando”.

Los mensajes y audios virales del “Alfa” de Gran Hermano

Walter Santiago también fue noticia por los mensajes y audios que se conocieron de él. En LAM pusieron al aire las grabaciones donde el “Alfa” le reclama a alguien y va subiendo el tono.

“Yo soy grande, ya pasé muchas, ya viví de todo. ¿Y sabés que estaba dispuesto a invitarte sin ningún interés a Miami? Te iba a pagar el pasaje para que te vinieras unos días, te rías y conozcas algo nuevo. Así no se obra en la vida, María Pía...”, expresó.

“Como estoy en el gobierno, conozco a mucha gente. Como el tipo que te iba a dar la VISA, Fernando Morrone, que por supuesto que no te va a dar nada. Es más, yo puedo pedir que te bloqueen la VISA. (...) Sos una tonta María Pía”, amenazó.

“Alfa” de Gran Hermano tuvo una relación con Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa contó que tuvo varias citas con “Alfa” y dio detalles sobre su relación con el participante de Gran Hermano.

“Nos conocimos por redes sociales, por una aplicación, pero no era de citas. Nos vimos un montón de veces, te diría todo el año de pandemia, 2020 y 2021, nos veíamos no estoy diciendo cómo y ni cuándo y cuando vino a casa, que me preparó empanadas de tripa gorda, se quedó en la vereda. Fue un agradable encuentro”, expresó.