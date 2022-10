Tomás Holder criticó a Viviana Canosa en Gran Hermano y se filtró su video hot

Pasadas las primeras 24 horas de Gran Hermano al aire, Tomás Holder ganó repercusión por múltiples motivos. Por un lado, respondió a las críticas de Viviana Canosa sobre su casting. Afuera del programa, este martes se filtraron su video hot y algunas fotos sin ropa que mandó antes de ponerse de novio.

Las imágenes del influencer de Rosario empezaron a replicarse en redes sociales desde que se confirmó su ingreso al reality show. El material que más revuelo causó fue una grabación que hizo en el baño con su celular.

La novia de Holder, Pauli Balbi, confirmó que ya había visto el video hot. “Desde que estoy con él me mandan todas esas cosas. Es su pasado y no me pertenece”, explicó la modelo en un reportaje por América TV.

Tomás Holder sobre Viviana Canosa: “Resentidos de la vida”

Sin saber lo que ocurría afuera con las imágenes eróticas, el rosarino respondió dentro de la casa a las críticas de Viviana Canosa sobre su primer casting. “Le tirás una pala y sale corriendo”, había dicho la conductora sobre el joven que interpreta a un “rugbier clasista y homofóbico”.

Tomás Holder metió a la periodista dentro de una definición peyorativa: “Es gente grande que son resentidos de la vida, laburan de algo que no les gusta”. Luego recordó: “Habló de mí y a la semana la echaron”.

“No tengo necesidad de agarrar una pala, puedo estudiar y hacer las cosas que me gustan”, afirmó el tiktoker en Gran Hermano. A continuación, apuntó: “Si me critica un chabón que es exitoso, te lo acepto. Esta gente que no construyó nada, no me cambia nada”.

La carta de la mamá de Tomás Holder en Gran Hermano

Después de su presentación en el reality show, Tomás Holder fue uno de los primeros que pasó por el confesionario. Lo llamaron la primera noche porque entró con una carta de su mamá en el bolsillo, algo prohibido en el reglamento del concurso televisivo.

“Yo no sabía”, aseguró el influencer cuando le pidieron que revisara su bolsillo derecho. En ese momento, le dijo a su madre: “Te la agradezco de corazón. No es fácil haber dejado a mis hermanitos allá. Se me ponen los ojos llenos de lágrimas”.

Luego de la confrontación, la voz de Gran Hermano aclaró: “No hay sanción ni nada”. En ese momento, el tiktoker decidió dejar la carta sobre el sillón y se retiró en silencio.

Luego de ese llamado de atención, Santiago del Moro le mostró el sobre al resto de los participantes y contó lo que había ocurrido. “Cuando salgas, te lo vamos a dar. Te va a esperar a vos afuera, cerrado”, aclaró el conductor.

El pacto de fidelidad de Tomás Holder y su novia

Tomás Holder empezó a salir con su novia hace cinco meses. La modelo confirmó que el influencer entró a Gran Hermano “para monetizar sus redes” y aseguró que es un “gran salto para su carrera”.

La pareja hizo un pacto de fidelidad. Foto: @tomasholder_

Pauli Balbi confirmó que explicó que hizo un pacto de fidelidad con su pareja antes del reality show. Dentro de este acuerdo señaló que el tiktoker no puede ni siquiera chapar con otra persona. “Estoy en ventaja porque voy a ver todo lo que pase. Confío en que no va a hacer nada”, remarcó.