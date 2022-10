No han pasado veinticuatro horas desde que Mora Jabornisky ingresó a la casa más famosa del país, la Casa de Gran Hermano, que ya está dando qué habar. Resulta que la misionera y representante de la Tierra Colorada fue la primera y se animó a todo: se duchó al desnudo, a pesar de la cámara que se encontraba filmándola. “Me terminé bañando en bolas, boluda”, dijo en el patio a una de sus compañeras.

Tal vez te interese leer: "Quién es Mora Jabornisky, la misionera que ingresó a la casa de Gran Hermano"

Y es que tras la fiesta de anoche y con tan solo dos horas de sueño, la misionera Mora Jabornisky fue la primera en solicitar el baño. Si bien ingresó con ropa interior, en determinado momento terminó quitándosela y bañándose con un completo desnudo.

Ante la pregunta de María Laura Álvarez, su compañera, de: “Mora, ¿vos te bañaste en bikini?”, la misionera no dudó y expresó: “Pará, pará, en plena ducha dije... ¿Vos viste la cámara lo que es? Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije ‘se va a la puta’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije ‘ya fue, se van a la puta’. El que quiera mirar, que mire”, aseveró Mora en una charla en el patio.

“Me terminé bañando en bolas”, dijo Mora Jabornisky tras su primera ducha en la casa de Gran Hermano. Foto: Twitter

La reacción ante la secuencia no dudó en hacerse notar: varios usuarios de la red social Twitter empezaron a comentar sobre la actitud de Mora y su decisión de bañarse al desnudo. “Le vi el cul0 a Mora”, reza uno de ellos.