Gran Hermano volvió y volvió recargado. Entre los 18 participantes, distribuidos en provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, hay una misionera. Mora Jabornisky es la representante de la Tierra Misionera. La joven, de 19 años, es oriunda de la ciudad de Posadas y estudiante de Ingeniería Civil en Buenos Aires. Conocé su historia.

Cuando era tan solo una niña, perdió a su mamá biológica por una cruenta enfermedad. Mora y su hermana mayor Clara, se quedaron solas con su padre Jorge. Un tiempo después, Cristina ingresa a sus vidas como la nueva pareja de su papá, y entre los cuatro forman una gran familia, “llena de amor”, contó Cristina en diálogo con Misiones Online.

Al cabo de tiempo y sin recuperarse aún del dolor que trae perder a una madre, Jorge -su padre- falleció de un infarto. Por consiguiente, Mora y su hermana se quedan bajo la tutela de Cristina, quien las adoptó y con mucho amor y cariño eligió darles todas las herramientas necesarias para que estas dos jóvenes sean las mujeres “felices y únicas que son hoy”, señaló.

Quién es Mora Jabornisky, la misionera que ingresó a la casa de Gran Hermano. Foto: MOL

La vida continuó para Mora, y tras terminar la secundaria optó por estudiar Ingeniería Civil en Buenos Aires, pero siempre supo que le gustaría participar de un reality como Gran Hermano, tanto que a los 9 años le aseguró a su mamá que quería “entrar a la casa más famosa de país”, recordó Cristina.

De tanto soñarlo, el sueño se hizo realidad. Mora fue la segunda mujer en ingresar al programa este lunes por la noche. “Hace sólo diez días me dijo, mamá tenés que estar preparada, puede que entre a Gran Hermano”, contó Cristina. “Yo nunca fui de este reality, nunca me gustó mucho, pero siempre fui de confiar en ella y en sus decisiones. Yo la veo cómoda, me da la impresión de que, por como es, puede andar muy bien, pero veremos como va todo”, manifestó.

Tal vez te interese leer: "La promesa de la ópera reside en Posadas"

Hoy, Cristina reconoce que va a extrañar mucho a su hija, dado que desde que ingreso perdió toda comunicación con ella, tal y como son las reglas del programa, pero aseguró que la acompaña en cada paso, aunque eso implique hoy mirarla del otro lado de la pantalla.

“Mora es extremadamente social, solidaria, es una chica con quien la gente se siente cómoda enseguida y es muy segura de si misma. También es líder, fue la directora de banda en el colegio Humanista, elegida por sus compañeros. Es líder sin dudas”, reveló Cristina.

Por último, la madre de la misionera que ingresó al programa, aseguró que a pocos minutos de que se la vio en la televisión, su celular no paró de sonar, y es que Mora tiene muchos familiares, amigos y conocidos de la Tierra Colorada que la apoyan.