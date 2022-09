Viviana Canosa habló a un mes de su renuncia en A24: “Sirvió para exponer que había censura”

El pasado viernes 5 de agosto Viviana Canosa sorprendió con su ausencia a su programa habitual en A24: las autoridades del canal decidieron transmitir en vivo las sillas de su estudio vacías y marcó picos de rating. Luego se supo que la conductora había renunciado abruptamente y denunció “censura”.

Grupo América había lanzado un comunicado en el que indicaban la decisión de la empresa de no transmitir los videos ni imágenes de los escraches callejeros a funcionarios públicos. El canal había decidido bajar un informe contra Sergio Massa que planeaba transmitir Canosa.

Viviana Canosa transmitió un vivo de Instagram a un mes de su renuncia televisiva (Collage web)

A un mes de su inesperada salida del ciclo “Viviana con Vos”, la presentadora rompió el silencio y explicó por fin los motivos que la llevaron a abandonar el programa. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales se manifestó ansiosa y emocionada por la cantidad de gente que se sumó.

“Hago periodismo por vocación y no soporté una mordaza. A este gobierno le jode la libertad, le molestan los periodistas que piensan, que son capaces de perder su trabajo para no perder la libertad de expresión”, comenzó en su descargo en vivo por Instagram.

Y siguió: “Estábamos haciendo un éxito y nadie se baja de un éxito, no podía hacer otra cosa, mi renuncia sirvió para exponer que había censura”. En ese sentido lamentó que ahora tendrá problemas económicos para afrontar los gastos de su hogar ya que dejará de percibir su salario.

El descargo de Viviana Canosa contra los funcionarios

“No me fui porque tenía otro trabajo no tengo otro, pero estoy feliz con la decisión que tomé”, sentenció. En ese sentido consideró que “ellos (los funcionarios) quieren manejarlo todo. Quieren un discurso único, les jode mucho la libertad. Y le tienen pánico a la libertad de expresión”.

Viviana con Vos Foto: Captura de pantalla

Y denunció: “Les gusta el silencio y la clandestinidad para seguir afanando a la Patria y a la República. La mayoría de los medios retrasan, el pueblo va muchos pasos adelante. No comprenden el humor social, de qué trata y desde el programa sentíamos que teníamos la sensación térmica de lo que pasaba. Hablan del discurso del odio y nadie tiene más odio que ellos”.

“Van por todos, despertate porque van por vos. ¿Se acuerdan de Venezuela? La historia se repite, ponen presos a opositores. No tienen límites, son totalitarios, odiadores seriales, no se bancan al que opina, cuestiona o investiga. Van contra la Corte y la justicia, les importa un carajo aunque vos no llegues a fin de mes”, cerró firme.