Viviana Canosa reapareció con un fuerte descargo: “No tengo laburo por seguir mis ideales”

Sin dudas, Viviana Canosa está viviendo un complicado momento a nivel personal y profesional tras su renuncia en A24. A principios de agosto la conductora de “Viviana con vos” decidió no salir al aire luego de acusar al canal de censura previa por no dejarla pasar un informe sobre el escrache a Sergio Massa, el reciente nombrado ministro de Economía.

Ahora, Canosa habló por primera vez luego de ese descargo en Twitter. “No tengo laburo por seguir mis ideales”, aseguró la periodista en diálogo con Pampito y descartó que haya habido otras razones que hayan provocado su renuncia. “No hay más que eso (lo del ministro Massa). Lo juro”, dijo.

Viviana Canosa se enojó con el periodismo por un error que ella cometió.

“Me la jugué por mis ideales, ni política ni nada. No especulé, tomé la decisión y me hago cargo”, aseguró Viviana ante “Momento D”. Sin embargo, el canal también se encargó de dejar en claro cuáles fueron las razones por las que decidieron no poner al aire el video sobre el escrache de Massa.

Grupo América difundió un mensaje en el que aseguraba que no tenía pensado transmitir los videos de escraches a políticos: “En razón de la agitación que estos desconocidos provocan con sus agresiones en un momento en el que el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”.

Comunicado del Grupo América sobre la salida de Viviana Canosa de A24. (Captura)

La renuncia de Viviana Canosa a través de Twitter

El viernes 5 de agosto por la noche, Viviana Canosa publicó un comunicado con las razones por las que ya no estaría en el programa: “Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, comienza.

Viviana Canosa renunció a A24 Foto: captura Twitter

Y continúa: “Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar”.

“No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”, expresó.

A24 emitió el programa "Viviana con vos" sin Viviana Canosa (Captura de pantalla)

“Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”, concluye el comunicado.