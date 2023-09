El fenómeno Leda en Rosario llegó a la ex Rural con una fila de personas de todo el país

Ante la creciente repercusión de los últimos eventos que encabezó en Rosario, Leda Bergonzi decidió instalarse este martes en el Predio Ferial Parque Independencia. Desde el día anterior, la ex Rural se convirtió en el escenario de una larga vigilia con personas de diferentes puntos del país.

El grupo de oración Soplo de Dios Viviente ratificó el encuentro espiritual que incluye una misa programada a las 16.30. La semana anterior se reunieron en Pichincha, pero las instalaciones no dieron abasto ante el interés por una mujer laica que enciende el deseo de salud y bienestar de miles de creyentes.

La Parroquia Inmaculada Concepción quedó desbordada el martes pasado en la esquina de Riccheri y Catamarca. En esta oportunidad, la Municipalidad diseñó un amplio operativo de control sobre bulevar Oroño y 27 de Febrero ante la llegada de quienes desean acercarse a Leda.

Al margen de los creyentes de Rosario que todavía no consiguieron verla, la fila que empezó a formarse este lunes al mediodía incluye a personas de varias provincias. La esperanza en torno a Leda llegó hasta la provincia de Jujuy, pasando por San Luis, Córdoba, Misiones y Buenos Aires.

El predio ferial quedó rodeado ante la demanda de ver a la cantante. Foto: @marinagnapoli

A la noche, la cola se mantuvo con reposeras, frazadas y carpas frente al Hipódromo. A pesar del frío, cada grupo de personas se las ingenió para quedarse hasta la mañana siguiente y conservar un lugar privilegiado sobre la avenida Dante Alighieri.

¿Cómo es el encuentro con Leda Bergonzi en la ex Rural de Rosario?

Leda Bergonzi recibió el carisma de liberación y sanación de parte de la Iglesia. Como es una mujer laica, sólo puede realizar oraciones no litúrgicas de curación junto a quienes van a verla con la expectativa de sentirse mejor o superar alguna enfermedad.

En julio, el arzobispo de Rosario remarcó que este tipo de encuentros deben realizarse en un “clima de serena devoción”. Eduardo Martín advirtió que es preciso evitar la “teatralidad, artificiosidad y sensacionalismo”.

Los grupos de creyentes llevaron carpas para pasar una noche helada. Foto: @mumiyadanza

Con estas premisas, Soplo de Dios Viviente se puso al frente de un evento montado con dos salones para albergar a 2.600 personas. Cabe recordar que la asistencia de creyentes en Pichincha casi cuadruplicó esa capacidad la semana anterior.

El grupo de oración no cobra entrada para ver a Leda en la ex Rural. Sólo proponen colaborar con la donación de un alimento no perecedero.

Video: @mauroyasprizza.