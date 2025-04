Marcela Tauro destrozó a Lizy Tagliani tras la polémica con Viviana Canosa: “Qué buena actriz”

Lizy Tagliani está en el centro del ojo público luego de que Viviana Canosa la acusó de robarle en su casa. El escándalo llevó a que Marcela Tauro volviera a hablar del enfrentamiento que tuvo con la famosa conductora en el pasado por su expareja.

El jueves estalló la polémica con Lizy Tagliani y Viviana Canosa. Fue la periodista, quien habló de la humorista en su programa: “Yo viví cosas tremendas. Hice cosas por ella que ni por mi mejor amiga las hice (...) Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba. Un día, hice como que me iba a dar un baño y me quedé sentada y vi cómo Lizy Tagliani me robaba plata de la cartera”.

“No voy a contar del alcohol, ni de otras cositas, ni de menores, ni de nada. Cuando yo me enteré dije: ‘se acabó todo’“, agregó Viviana Canosa en su monólogo.

Lizy Tagliani se quebró en vivo y habló de las fuertes acusaciones de Viviana Canosa: “Soy una buena mina...”

Por su parte, Lizy Tagliani hizo su descargo en su programa: "Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros de los trabajos, clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades, su cariño, su afecto, su confianza, y de la mayoría aún sigo siendo amigas".

“Yo se quien soy, estoy muy segura, y mi nombre y el de mi mamá, son un honor para mí. (...) Me pongo a disposición de lo que sea, y lo que sea necesario para que todo se aclare y quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona.“, agregó la humorista.

El cruce entre ambas conductoras es el tema del momento. Esto llevó a que Marcela Tauro, quien está cargo de Infama, opinara sobre la polémica y reflotara su pelea con Lizy Tagliani por hablarle a su ex.

La opinión de Marcela Tauro sobre el descargo de Lizy Tagliani

“Qué buena actriz. No lo había visto. Muy buena actriz”, expresó Marcela Tauro al aire de su programa mientras aplaudía irónicamente a Lizy Tagliani.

“Ella dice ‘mi familia, mi esposo’... ¿Sabés qué? Esto ocurrió en el 2023, hacía tres meses que se había casado”, apuntó Marcela Tauro sobre el momento en que la humorista le escribió a su ex Martín.

Ante esto, la conductora de Infama reflexionó y comentó: “La gente tiene que analizar y ver porque los famosos nos venden cosas que no son. Se separan de uno y al otro día ya tienen otra pareja. ¿Qué? ¿Se les va el amor de golpe? Entonces no estaba tan enamorado de uno. No lo digo solo por ella, ¿eh?”.

“¿No le creíste entonces?“, le preguntó uno de los panelistas. A lo que Tauro respondió contundente: “No. No sé si nada porque no es para mí. El mensaje es para Viviana”.