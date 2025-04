Lizy Tagliani le respondió a Marcela Tauro y revivió el escándalo por su ex pareja: “Ya terminó”

Lizy Tagliani es de las personalidades más controversiales en la historia argentina. Su personalidad extrovertida e irreverente la ha convertido en protagonista de múltiples programas como “La Peña del Morfi”, “Argentina’s Got Talent” y “Gran Hermano”.

Lizy Tagllani presenta "LIzy, sí quiero!", en el Teatro Bar.

"Escuché experiencias y consejos ajenos mientras mi mente planeaba todo lo contrario. Me arrepentí, me felicité. Desde que tengo recuerdos escuché, vi y leí contradicciones, lo que hace bien, hoy hace mal mañana y viceversa. Y así viví y seguiré viviendo, siempre fui acorde a cómo me sentía, viví de acuerdo a lo que podía, me reprimí, me revelé, me equivoqué y luego también acerté”, reflexionó la actriz sobre su vida y carrera.

Ahora bien, su carrera también ha sido marcada por sumas polémicas. Sus disputas con personalidades como Marcela Tauro y Viviana Canosa la han puesto en el ojo de la tormenta. Sobre todo su pelea con la primera, quien la acusa de intentar robarle su novio.

Marcela Tauro y Lizy Tagliani, la pelea sin fin

La disputa entre las mediáticas inició a mediados de 2023, cuando Marcela Tauro se separa de su pareja Martín Bisico. Días después de su ruptura, Lizi le habría escrito a Bisico en tono sugerente, lo que generó una gran polémica.

Casi dos años después de la disputa, Marcela Tauro habló nuevamente sobre el tema y recalcó qué fue lo que más le dolió en toda la situación. "Con Lizy pasó lo que se supo. Lo que me dolió es que ella había sido compañera mía, teníamos muy buena relación. Nos juntábamos a comer y salíamos a los boliches. Me molestó que le escribiera por Instagram a mi pareja de ese entonces", destacó la comunicadora.

La reacción de Lizy Tagliani sobre su disputa con Marcela Tauro

Al hacerse nuevamente foco de conversación, Tagliani dio por cerrado el tema en LAM. "Para mí ya terminó el tema, ya le hablé, le mensaje a ella, también a él, y lo expliqué en su momento. No pasó y no tengo más para decir”, aseguró.

Sin embargo, desde LAM se filtraron los supuestos chats entre Tagliani y el novio de Marcela Tauro en ese entonces. “Beso hermoso (...) cuando quieras, nos vemos”, le escribía Tauro.