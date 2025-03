Lizy Tagliani reveló el desopilante motivo por el que despidieron a Rodrigo Cascón de La Peña de Morfi: “Un acoso...”.

En el esperado regreso de La Peña de Morfi, la ausencia de Rodrigo Cascón, uno de los cocineros más históricos del programa creado por Gerardo Rozín, generó gran sorpresa entre los seguidores del show. Ante la curiosidad y las preguntas de los televidentes, Lizy Tagliani, una de las conductoras del ciclo, salió al aire para dar una explicación sobre las razones de la desvinculación de Cascón.

Fuertes rumores de romance entre la conductora y el cocinero de Morfi.

Durante su intervención, Lizy aclaró los detalles detrás de la decisión y respondió a los rumores que comenzaron a circular. La aclaración puso fin a las especulaciones y permitió que los seguidores del programa entendieran lo sucedido.

Esto fue lo que dijo Lizy Tagliani por la salida de Rodrigo Cascón en La peña de morfi

“El año pasado cuando no fui más (al estudio) me fui del grupo (de WhatsApp) para no tener que escuchar conversaciones. Entonces ni me enteré hasta el domingo que fui”, se excusó de entrada el chef.

Entonces, fiel a su estilo, Lizy Tagliani bromeó sobre la situación y lanzó un comentario irónico al respecto: dijo que la desvinculación de Rodrigo Cascón se debió a “un acoso sexual” y que, como el cocinero no le “dio bola”, decidió hacerlo echar. Su comentario desató risas en el estudio y en las redes sociales, donde los seguidores del programa reaccionaron con humor a la ocurrencia de la conductora. Sin embargo, más allá de la broma, Lizy también aclaró que la salida de Cascón del ciclo tenía otras razones y que el equipo le deseaba lo mejor en sus próximos proyectos.

Luego, continuando con su tono humorístico, Lizy Tagliani ironizó sobre la situación y agregó: “Salvo que haya sido Felicitas Pizarro, porque ella es la nueva… Para mí fue ella”. Su comentario provocó risas en el estudio y entre los televidentes, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales. A pesar de las bromas, la conductora dejó en claro que la salida de Rodrigo Cascón tuvo otros motivos y le dedicó palabras de cariño, destacando su paso por el programa y deseándole éxito en sus futuros proyectos.

Qué dijo Rodrigo Cascón tras ser despedido

Además, el propio Rodrigo Cascón expresó su pesar por haber quedado fuera de La Peña de Morfi en una entrevista con Puro Show. En sus declaraciones, el cocinero dejó entrever su desilusión por no seguir formando parte del ciclo que integró durante tanto tiempo y con el que había generado un fuerte vínculo con el público. Si bien no profundizó en los motivos de su salida, sus palabras reflejaron la nostalgia de dejar atrás una etapa importante en su carrera televisiva.

“Todavía estoy sorprendido. Ya estoy mejor, pero tuve semanas medio complicadas porque fueron muchos años de un programa que le tomé mucho cariño y éramos una familia”, mencionó.

Santiago Giorgini, Felicitas Pizarr y Rodrigo Cascón, abrazados en el lanzamiento de la nueva temporada de "La peña de Morfi". (Foto: Prensa Telefe)

Y agregó: “Este año los directivos del canal tomaron la decisión de que yo no siga. Sentí una decepción porque siempre contaron conmigo para un montón de proyectos, y no me lo esperaba”.

Entre las explicaciones que le brindaron sobre su salida, le mencionaron la necesidad de “hacer cambios” en el programa y “cuestiones presupuestarias”. Sin embargo, Cascón aseguró que estaba dispuesto a adaptarse y que el dinero no era un impedimento para continuar en La Peña de Morfi. “Yo quería acomodarme, el dinero no era un problema, pero la decisión estaba tomada. Con la productora intentamos otras propuestas y no hubo caso”, expresó en la entrevista con Puro Show, dejando en claro su deseo de seguir en el ciclo, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo.