El emotivo regalo que recibió Lizy Tagliani en la Peña de Morfi para su hijo

Lizy Tagliani vive su mejor momento desde que se casó con Sebastián Nebot, la pareja se encuentra enamorada y disfrutando de cada instante en familia. Ahora logrando su gran deseo y lo contaron con mucha emoción y alegría que lograron adoptar a su primer hijo.

Tras la gran noticia, varios famosos y amigos de la conductora le felicitaron por su nueva familia y le desearon los mejores deseos. Luego de una semana revolucionaria de emociones, Lizy habló en “La Peña de Morfi” sobre lo que significa para ella haber logrado el proceso de adopción después de varios intentos.

La primera foto familiar de Lizy Tagliani con su esposo e hijo. Foto: @lizytagliani

Lizy Tagliani habló de su hijo y en la Peña de Morfi le dieron un presente

La conductora tuvo un mano a mano con Diego Leuco y contó: “Esta semana fue hermosa e inolvidable. Es un proceso que lleva más de un año, pero este último tiempo estoy muy movilizada porque todo fue más tangible, más real”.

“No es por algo personal mío, ni por un deseo propio de ser mamá, ni por el título. Es por poder devolverle a alguien todo lo que la vida me dio”, comentó la famosa en el programa en vivo.

“Nos pasó algo muy lindo ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Salimos a comer y se acercaba a la gente y decía ‘Lizy, Lizy, Lizy’. Él, que estaba comiendo, frenó y dijo ‘no se llama Lizy, se llama mamá’. Nadie se lo dijo, ni se lo expusimos, ni nada. Fue hermoso. Y poder ser su faro, poder ser su contención, como lo fue mi mamá para mí, creo que es un privilegio”, expresó conmovida Lizy.

“Lo fundamental es que nosotros no buscábamos un hijo, sino que nos ofrecimos como familia. Y después lo demás: la bendición esta que haya dicho el otro día y que no lo presionamos a que lo vuelva a decir, se dio naturalmente. Yo creo que no hay niño que no quiera tener una mamá y un papá. Y es esa necesidad, no hay que decírselo. Lo necesitamos todos”, agregó Lizy.

“A los hijos que uno decide darles una familia, y estar pendientes, hacerlos crecer con un amor y felicidad, es lo más valioso que uno puede tener. En un día soy completamente distinta. Quiero agradecer porque es ponerle imagen y forma a lo que es un sueño”, comentó la conductora.

Ante sus palabras, sus compañeros del programa aprovecharon para felicitarla y desde Telefe y La Peña de Morfi le dieron un presente para Tati. Se trata de una guitarra pequeña, es decir un ukelele con dibujos de flores para Tati, el hijo de la conductora.