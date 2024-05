Lizy Tagliani recordó su infancia y conmovió a sus fanáticos al hablar de su “Luisito”: “Es lo que más me gusta”

Lizy Tagliani es una actriz y humorista argentina que comenzó su carrera en la pista de “El Bailando” y allí logró conquistar a la audiencia con su simpatía, gracia y carisma único, además de marcar un ascenso en su carrera que la llevó a conducir importantes programas como “Got Talent” y “La Peña de Morfi”.

Lizy Tagliani cautiva a sus fanáticos. Foto: instagram

Y en esta oportunidad, Lizy se presentó en el programa de streaming ‘Patria y Familia’, en el cual abrió su corazón y habló sobre cuestiones íntimas, como lo es su infancia y su sentimiento actual respecto de Luisito, su versión masculina.

Lizy Tagliani en la coducción de Got Talent. (Foto: Prensa Got Talent) Foto: Adrian Diaz Bernini

Así, la humorista comenzó confesando que su parte favorita de ella misma es su “Luisito”, pero aclaró que de él “no tiene nada, era ingenuo, genuino, era el 11 de la fila. No planeaba nada, no especulaba, era como un ser desnudo del corazón”, sin embargo, reveló al instante cuál es el motivo por el cual continúa aferrada a esa versión: “Luisito no tenía lugar porque iba por la vida como libre, y eso es lo que más me gusta, por eso me encanta conservarlo”, contó, y afirmó que es quien sostiene a Lizy.

Lizy Tagliani habló sobre su versión masculina. Foto: Web.

Qué es lo que más le gusta de ser Lizy Tagliani

Sin perder su característico humor y carisma, Lizy expresó con sinceridad que ella formó una personalidad que “sabe dónde moverse, qué decir, por dónde pasar, sabe qué decirle a uno, qué decirle al otro, sabe especular para encontrar un lugar”.

“Desde los 13 años que yo soy Lizy, con ropa y todo”, rememoró, y contó una dulce anécdota sobre el comentario que hizo su mamá al descubrir que vestía prendas femeninas: “‘Mira, si vos te querés vestir como mujer lo tenés que decir acá, no tenés que ir a pedirle a nadie porque vos tenés una familia que te compra’, y de ahí nunca más usé ropa de hombre”.