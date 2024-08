Lizy Tagliani reveló el primer canje que recibió por su hijo

Lizy Tagliani está pasando por un momento especial. Tras muchos años de trámites judiciales, la comediante logró adoptar a su primer hijo junto a Sebastián Nebot.

La primera foto de Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot y su hijo.

“Y de repente conocimos otro amor, distinto, único y enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino (...) Acá estamos para amarte”, detalló la conductora del Got Talent Argentina.

Luego de presentar a su bebé, los padres han compartido algunos detalles de su nueva etapa. Entre ellas, el primer regalo de una marca hacia su pequeño.

El primer regalo de Tati, el bebé de Lizy Tagliani

El presente fue destacado por la actriz en sus redes sociales. Allí, destacó que la empresa “La Nueve Equipajes” le regaló a Tati una mochila del programa “La Granja de Zenón”.

El nuevo regalo de Tati, el bebé de Lizy Tagliani Foto: @lizytagliani

“Gracias @La Nueve Equipajes”, expresó la nueva madre mientras presentaba el bolso.

Seguidamente, Lizy Tagliani realizó un unboxing de la mochila. Ahí, se destacó como la prenda estaba decorada con los personajes del programa.

Así es la habitación de Tati, el hijo adoptivo de Lizy Tagliani Foto: Captura

“Nosotros con el unboxing”, expresó la conductora de La Peña del Morfi entre risas mientras mostraba la mochila de su hijo.

Cómo fue el proceso de adopción de Tati

Desde otro aspecto, Sebastián Nebot explicó en el programa “A la Barbarossa” como fue el proceso de adopción de Tati. En este sentido, aseveró que pasaron por entrevistas con psicólogos y asistentes sociales previo a la vinculación.

“Tuvimos distintos pasos para cumplir, son procesos que hay que esperar, entrevistas con psicólogos, con asistentes sociales, finalmente quedamos nosotros y luego se produjo la vinculación”, aseveró el esposo de Tagliani.

Sin embargo, pese a estar en una lista con otros familiares, la pareja logró hacer clic con su pequeño al instante. “Se dio mutuamente entre él y nosotros, vinculamos muy bien, fue rápido. Desde el primer instante solo lo vimos a él, el juzgado busca una familia que se adecúe a ese chico, estuvimos en una lista con varias familias”, recordó la personalidad de Internet.

La primera foto de Tati, el hijo que adoptó Lizy Tagliani y cómo fue el proceso de adopción Foto: Web

Finalmente, Nebot destacó que se emocionó mucho al recibir la confirmación del juzgado sobre la adopción. En este sentido, reconoció que Lizy no le respondió al principio al conocer la noticia.

“Estaba super emocionado, no sabés qué preguntar en ese momento. Automáticamente, la llamé a Lizy y no me atendía, le mandé mensaje por WhatsApp… No lo podíamos creer, todo el proceso es hermoso”, destacó el padre.