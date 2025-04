Lizy Tagliani es una conductora, humorista y actriz argentina que todos los domingos está al frente de La Peña de Morfi, el programa de música y humor. Sin embargo, esta semana estuvo el centro de la polémica luego de que Viviana Canosa la acusara de robarle, y esto llevó a que la famosa rompiera el silencio en vivo.

“Yo viví cosas tremendas. Hice cosas por ella que ni por mi mejor amiga las hice. Lo hice porque me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba. Un día, hice como que me iba a dar un baño y me quedé sentada y vi cómo Lizy Tagliani me robaba plata de la cartera”, contó Viviana Canosa en su programa.

El dolor de Lizy Tagliani por las acusaciones en su contra

"Fue el día que le dije ‘te pido un solo favor, andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando’. No voy a contar del alcohol, ni de otras cositas, ni de menores, ni de nada. Cuando yo me enteré dije: ‘se acabó todo’“, reveló la periodista.

Tras esto, Lizy Tagliani subió un video a su perfil de Instagram y comentó contundente: “Quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de ver ahora los pasos a seguir”.

El relato de Lizy Tagliani en la Peña de Morfi tras el escándalo con Viviana Canosa

Sin embargo, este domingo en el inicio del programa, la conductora decidió extenderse más sobre lo ocurrido y reflexionó ante el público que la acompaña: “Me gustaría hablarle a la gente que está ahí en su casa apoyándonos y mirándonos como siempre. Honestamente les voy a decir la verdad".

“Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros de los trabajos, clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades, su cariño, su afecto, su confianza, y de la mayoría aún sigo siendo amigas”, contó con sinceridad Lizy Taglini.

“Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo. Yo se quien soy, estoy muy segura, y mi nombre y el de mi mamá, son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa, y tener la vida que tengo también”, aclaró la conductora.

Luego, Lizy Tagliani expresó conmovida: “(...) No quería dejar pasar que obviamente, me pongo a disposición de lo que sea, y lo que sea necesario para que todo se aclare y quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona. Que pude construir gracias a ustedes una familia, gracias a ustedes pude ser quien soy. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje”.

“Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que en el día a día soy así. Nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando la misma gente, si algo fuera verdad, doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir que fue así. Más allá de mi hijo y mi marido que me están esperando, este lugar es mi familia”, expresó con dolor la conductora de la Peña de Morfi.