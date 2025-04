Zoe de Gran Hermano burló la censura de Instagram con un top súper jugado y dejó a la vista todo su escote

Desde que salió de la casa más famosa del país, Zoe Bogach no dejó de sumar seguidores en sus redes sociales. Con un perfil bien definido y cuentas con cada vez más seguidores, la ex Gran Hermano construyó una comunidad que la sigue por su estilo y siempre están atentos a sus novedades. Lejos de los silencios que caracterizaron su paso por el reality, hoy se muestra auténtica, segura y con una propuesta que no pasa desapercibida.

Zoe de Gran Hermano conquistó con su escote

Su última publicación en Instagram encendió las redes. En las fotos, Zoe lució un top negro con aberturas estratégicas que dejaron al descubierto gran parte de su escote, desafiando los límites de la censura en la plataforma. Acompañó el look con un jean tiro bajo adornado con brillos y una bandolera negra.

“One night on my weekend” (Una noche de mi fin de semana), escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes.

De chica reservada a influencer empoderada: la transformación de Zoe

Durante su paso por Gran Hermano, Zoe Bogach se mostró como una participante tranquila y de perfil bajo. Supo evitar confrontaciones y, junto a Rosina y Lucía, formó parte del trío apodado “Las Chicas Superpoderosas”. Sin embargo, su salida fue inesperada y polémica: su madre ingresó en el juego durante la dinámica de “Congelados” y, según gran parte del público, su intervención la perjudicó. En el voto telefónico, Zoe quedó fuera.

Lejos de dejarse opacar por la eliminación, la joven se volcó de lleno a las redes. Aunque no todo fue color de rosa: desde entonces recibió críticas por mostrarse más desenvuelta y segura que dentro de la casa. Ante esto, Zoe fue contundente. En un video publicado en TikTok, enfrentó los comentarios con claridad: “Yo soy real en todos lados”, afirmó, y explicó que su actitud más reservada en el reality fue producto de la timidez y del contexto. “Allá hay cámaras, no sabés lo que se dice afuera. Acá soy libre”, expresó con firmeza.