La reina del estilo y la comodidad: Valentina Cervantes eligió un look deportivo y marcó tendencia

Valentina Cervantes logró formar una comunidad fiel de seguidores en redes sociales. Influencer, mamá y pareja del futbolista Enzo Fernández, supo construir una identidad en su cuenta de Instagram que combina moda y algunos detalles de su vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo profesional.

Los looks de Valentina Cervantes en Instagram

Su última publicación en Instagram no fue la excepción. Valentina posó para la cámara con un conjunto deportivo celeste compuesto por una mini, un top y una campera de algodón con cierre estilo crop top. El look, además de resaltar su figura, reflejó el equilibrio justo entre estilo y comodidad.

Valentina Cervantes encandiló con su look deportivo monocromático

Completó el outfit con unos lentes de sol y distintas postales que la mostraron disfrutando de un café y también desde el auto. La marca del conjunto es una de las favoritas entre celebridades internacionales, como Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, reafirmando su conexión con el mundo de la moda deportiva de alto perfil.

Valentina Cervantes encandiló con su look deportivo monocromático

Valentina Cervantes, entre la maternidad y el amor

Más allá de su perfil como influencer, Valentina se muestra cada vez más abierta a compartir aspectos íntimos de su vida personal. En una entrevista para el ciclo Historias que nutren, con Luli Fernández, habló con sinceridad sobre lo que significó convertirse en madre a temprana edad. Fue mamá a los 20 años, y tuvo a su primera hija, Olivia, cuando Enzo Fernández tenía apenas 18. “No la buscamos, pero yo ya trabajaba y me sentía lista”, contó con madurez.

Además, recordó que conviven con Enzo desde los 17 años, lo que fortaleció su vínculo y facilitó el proceso. En cuanto a la paternidad, Valentina no dudó en elogiar a su pareja: “Como papá no me puedo quejar de nada”. Incluso reveló que Enzo tomó verdadera conciencia de la paternidad recién después del nacimiento de Olivia. Aun así, destacó su compromiso: “Se puede quedar solo con ellos, no me llama para nada. Enzo resuelve”.

También reflexionó sobre lo difícil que fue alejarse de su familia al mudarse al exterior para acompañar al futbolista, pero resaltó que, pese a todo, formaron una red de apoyo sólida que los ayudó en cada paso.