Valentina Cervantes conquistó Instagram con un jugado look total white: top ajustado y minishort

Valentina Cervantes no solo es sinónimo de estilo, sino también de una influencia en redes que trasciende fronteras. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, la modelo y empresaria supo cómo consolidar su presencia en redes combinando elegancia, autenticidad y un vínculo estrecho con su audiencia.

Los looks de Valentina Cervantes en Instagram

Su relación con Enzo Fernández, mediocampista de la Selección Argentina y el Chelsea, fue sin dudas también importante para su crecimiento en las redes, sin embargo, más allá del romance, Valentina demostró que su carisma y talento para la moda son los verdaderos pilares de su éxito.

Esta semana, la modelo compartió algunas fotos de sus últimos outfits, generando una ola de reacciones y comentarios. En una de las imágenes, se la puede ver con un look total white compuesto por un short de jean blanco y un top a tono, que completó con una cartera denim de jean.

En otra foto, se la ve capturando una selfie dentro de un auto, mientras que en una tercera imagen optó por un estilo más deportivo, con una gorra, un top blanco y una campera deportiva gris.

La historia de amor de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

La relación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes ha sido un tema recurrente en el mundo del entretenimiento y el deporte. Su historia de amor cautivó a todos, y su separación en noviembre de 2024 generó un gran revuelo. En ese momento, trascendió que la decisión fue en buenos términos, luego de que Enzo expresara su deseo de vivir una etapa de soltería que no había experimentado previamente.

Durante su ruptura, hubo diversas especulaciones sobre terceras personas involucradas, e incluso circularon rumores de un posible romance con la cantante Nicki Nicole. También se mencionó que algunos compañeros de la Selección argentina intentaron conquistar a Valentina, aunque esta versión fue rápidamente desmentida.

Sin embargo, con el paso de los meses, la pareja volvió a acercarse. Durante las fiestas de fin de año, Valentina viajó a Londres para que sus hijos, Olivia y Benjamín, compartieran la Navidad con su padre. Fue en ese contexto que Enzo le manifestó su deseo de reconciliación. “Tuvimos nuestras charlas, arreglamos las cosas que capaz no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia y obvio con nuestra pareja. Siempre digo ‘si no habría amor hoy no estaría con Enzo’. Por suerte sé que eso es lo que sobra”, reveló la modelo sobre su decisión de darle una segunda oportunidad.